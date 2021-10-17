17 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии фигуристки выступили с произвольными программами.
Победила Майя Хромых, набравшая за произвольную программу 152,09 балла и по сумме – 224,91. Лидировавшая после первого дня соревнований чемпионка мира Анна Щербакова оказалась второй (147,97 – за произвольную, 222,73 – общий итог). Хромых прыгнула два четверных тулупа – сольный с ошибкой на выезде и в каскаде с тройным тулупом, Щербакова пошла на четверной флип, но упала.
Замкнула тройку еще одна российская фигуристка Софья Самодурова (123,76 и 190,91).
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- После короткой программы Щербакова (74,76) немного опережала Хромых (74,76 против 72,82).
- Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых проводит свой первый сезон среди взрослых.
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