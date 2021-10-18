Стало известно, почему фигуристки Анна Щербакова и Майя Хромых не общались с российскими медиа на турнире Budapest Trophy. Об этом рассказала журналистка Sport24 Анастасия Логинова.

«После награждения Аня и Майя отправились давать интервью местному телевидению. Российские медиа обе спортсменки проигнорировали, передав эту просьбу через организатора. Вчерашний отказ можно было оправдать нежеланием распыляться перед произвольной. Но сегодня соревнования закончились, что произошло? Один из организаторов, извиняясь, сообщил прессе, что девочки не выйдут к российским медиа. То есть, никакой обратной связи люди, которые прилетели в другую страну ради этих двух спортсменок, не получат.

Даниил Глейхенгауз по поводу этой ситуации разошелся в собственных показаниях. Сначала он заявил, что ничего по этому поводу не знает. Мол, значит, фигуристки сами так решили, никакого разговора с ними не было. Но уже через пару минут его позиция поменялась. Оказалось, что его просьба заключалась в отстранении двух конкретных журналистов. Почему организатор тогда сказал о полном бане российской прессы?», – написала Логинова.

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