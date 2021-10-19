Судья международной категории Александр Веденин отметил реакцию тренера Даниила Глейхенгауза на оценки чемпионки мира Анны Щербаковой за произвольную программу на турнире Budapest Trophy.

«Я бы, честно говоря, посоветовал бы любому тренеру не демонстрировать столь явно своего неудовольствия в экране телевизора. Судьи тоже за этим следят, и я застал в прошлом году на чемпионате России разговоры судей после реакции Жени Плющенко с вызывающей жестикуляцией на оценки Трусовой. Судьи были очень возмущены и обижены, настроены наказать спортсменку за неподобающее поведение тренера. Не забывайте, что судьи – обычные люди, которым ничто человеческое не чуждо», – приводит слова Веденина «Матч ТВ»

В конце прошлого года Плющенко показал жест с опущенным вниз большим пальцем после объявления оценок Александры Трусовой за короткую программу на чемпионате России.

За прокат на Budapest Trophy Щербакова заработала 147,97 балла. Глейхенгауз во время объявления оценок за технику (76,17) покачал головой.

Фигурное катание Ученики Плющенко отлично начали сезон. Почему от него уходят? 12/10/2021 В 07:00

Фигурное катание 13-летний ученик Тутберидзе перешел к Плющенко 30/09/2021 В 06:28