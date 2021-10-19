22 октября в Америке стартует серия Гран-при, которая в декабре закончится финалом, а в 2022 году пройдут главные старты, включая Олимпийские игры. Представляем календарь сезона-2021/22 по фигурному катанию для российских фигуристов.
Гран-при США – 22-24 октября, Лас-Вегас
Гран-при Канады – 29-31 октября, Ванкувер
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Гран-при Италии – 5-7 ноября, Турин
Гран-при Японии – 12-14 ноября, Токио
Гран-при Франции – 19-21 ноября, Гренобль
Гран-при России – 26-28 ноября, Сочи
Финал Гран-при (юниорский и взрослый) – 9-12 декабря, Осака
Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова
Фото: Getty Images
Универсиада – 11-21 декабря, Люцерн (Швейцария)
Чемпионат России – 23-26 декабря, Санкт-Петербург
Чемпионат Европы – 10-16 января, Таллин (Эстония)
Олимпийские игры – 4-20 февраля, Пекин (Китай)
Чемпионат мира среди юниоров – 7-13 марта, София (Болгария)
Чемпионат мира – 21-27 марта, Монпелье (Франция)
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