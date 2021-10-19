22 октября в Америке стартует серия Гран-при, которая в декабре закончится финалом, а в 2022 году пройдут главные старты, включая Олимпийские игры. Представляем календарь сезона-2021/22 по фигурному катанию для российских фигуристов.

Гран-при США – 22-24 октября, Лас-Вегас

Гран-при Канады – 29-31 октября, Ванкувер

Фигурное катание Cудья намекнул, что Трусовой занижали оценки из-за Плющенко 2 ЧАСА НАЗАД

Гран-при Италии – 5-7 ноября, Турин

Гран-при Японии – 12-14 ноября, Токио

Гран-при Франции – 19-21 ноября, Гренобль

Гран-при России – 26-28 ноября, Сочи

Финал Гран-при (юниорский и взрослый) – 9-12 декабря, Осака

Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Фото: Getty Images

Универсиада – 11-21 декабря, Люцерн (Швейцария)

Чемпионат России – 23-26 декабря, Санкт-Петербург

Чемпионат Европы – 10-16 января, Таллин (Эстония)

Олимпийские игры – 4-20 февраля, Пекин (Китай)

Чемпионат мира среди юниоров – 7-13 марта, София (Болгария)

Чемпионат мира – 21-27 марта, Монпелье (Франция)

Фигурное катание Попова: «Не уверена, что в ФК есть турнир, сравнимый с ЧМ по Dota 2» ВЧЕРА В 10:34