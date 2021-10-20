На четвертой неделе проекта «Ледниковый период» Евгения Медведева и блогер Даня Милохин примерили пионерские галстуки. Они выбрали для нового номера школьную форму советского образца.

Как пишет «Спорт-Экспресс» , зрители восторженно приветствовали пару долгими аплодисментами и вывесили баннер: «Медведева – богиня».

19 октября на шоу состоялась первая номинация, на которой вылетела одна из пар.

Медведева с Милохиным остались в проекте.

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