На четвертой неделе проекта «Ледниковый период» Евгения Медведева и блогер Даня Милохин примерили пионерские галстуки. Они выбрали для нового номера школьную форму советского образца.
Как пишет «Спорт-Экспресс», зрители восторженно приветствовали пару долгими аплодисментами и вывесили баннер: «Медведева – богиня».
- 19 октября на шоу состоялась первая номинация, на которой вылетела одна из пар.
- Медведева с Милохиным остались в проекте.
Фигурное катание
«Мы называем такое секс». Твиттер – о Медведевой и Милохине
«Мы называем такое секс». Фанатки в твиттере в восторге от Медведевой и Милохина на «Ледниковом периоде»
Фигурное катание
«Прошу медвеботов покинуть страницу». Ягудин позвал на «ЛП» не всех
Фигурное катание
Энберт объяснил намек Милохина о нелюбви Медведевой к Загитовой