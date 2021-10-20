Блогер Даня Милохин рассказал о симпатии к фигуристке Евгении Медведевой. По словам тиктокера, он пока не определился, какие чувства испытывает к серебряной призерке Олимпийских игр.

«Заподозрили в романе? Не сказать, на самом деле. Очень она мне нравится как девочка, как девушка. Как-то мне прямо с ней очень хорошо. Я прямо пою с ней. Говорю: «Привет, Женечка», и мы так обнимаемся, и так прям хорошо. Когда выступаем, она меня поддерживает круто. Чувства больше как к сестре, но я понимаю, что она не сестра – могут быть и романтические. Не знаю, могу так говорить или нет, но не только к ней у меня такие чувства. Мне 19 лет, и я стараюсь не париться, но порой меня накрывает мысль о том, что кому-то может быть плохо от того, что мне кто-то нравится», – сказал Милохин на подкасте «Сережа и микрофон».

Милохин и Медведева выступают в паре на шоу «Ледниковый период».

В третьем выпуске фигуристка и блогер предстали в образе Харли Квинн и Джокера.

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