Блогер Даня Милохин рассказал, что он думает о своей партнерше по шоу «Ледниковый период» двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

«Медведева – супер! Такая она взрослая – именно взрослая мозгом, а не поведением. Она такая глупышка вроде, но так умеет воспитывать. Она очень мудра. Может, это фигурное катание делает с людьми такое, у них же там жесткое воспитание – с трех лет катаются. Она научила меня собираться с мыслями, фокусироваться на чем-то одном в нужное время. Сравниваю теперь каток с жизнью. Потому что все правила, что там, действуют так и в жизни.

Например, говорит: «Даня, все время обычного катания, если номер такой, ты можешь паясничать, выделываться. Но когда подходит время к поддержке, ты должен уже на подходе собраться, вдохнуть, выдохнуть, подготовить все за небольшое количество времени и сделать поддержку, а не паясничать».

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Первый раз не получилось. Я волновался, не думал ни о чем, ноги вместе – и я бух на спину. Не получилось. Она говорит: «Вот смотри, а на тренировках всегда получалось». Мы ни разу не падали на тренировках с этих поддержек, всегда все получалось. А вот тут раз и не собрался. Я реально проверил еще раз, смогу ли я вот так, игравшись, сделать какой-то трюк – не получается. Я какой-то несобранный, у меня все валится. А когда собираешься – все получается. И так и в жизни работает. Женька крутая, она молодец», – рассказал Милохин на ютьюбе в подкасте «Сережа и микрофон»

19 октября на шоу «Ледниковый период» состоялась первая номинация, на которой вылетела одна из пар.

Медведева с Милохиным остались в проекте.

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