Судья Александр Веденин отчитался за слова в адрес Гийома Сизерона.

«Во-первых, представители федерации явно не читали первоисточник с моей прямой речью. Да и перевод на другие языки тоже мог исказить смысл. Во-вторых, нетрадиционная ориентация Гийома Сизерона – это не недостаток, а его личное дело. Комментируя выступление Гийома и Габриэлы в Эспоо, я имел ввиду, что французы очень хороши, достойно подготовились, и выиграть у них крайне трудно. Один из способов выиграть – лучше и достовернее выразить любовь между мужчиной и женщиной. И этим привлечь большее внимание судей!

Еще пять лет назад Марина Зуева говорила, что сталкивается с похожей проблемой в подготовке брата и сестры Шибутани. «Каждая программа в танцах – это о любви, а здесь брат с сестрой», – отмечала тренер. И ей приходилось искать другие выразительные средства, чтобы позволить своим ученикам конкурировать. Мой комментарий адресован, прежде всего, Виктории Синициной и Никите Кацалапову, которые намерены обыгрывать французов», – приводит слова Веденина «Матч»

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Федерация фигурного катания Франции обратилась в ISU из-за высказываний Веденина в адрес танцевального дуэта после их выступления на турнире Finlandia Trophy 20 октября.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон победили в Финляндии, набрав 217,54 балла.

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