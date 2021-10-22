Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко составила топ-25 самых красивых фигуристок мира.

Рейтинг, опубликованный на ютуб-канале «Ангелов Плющенко», возглавила чемпионка мира Анна Щербакова. Вслед за ученицей Этери Тутберидзе расположилась фигуристка академии Плющенко Анастасия Зинина. Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, заняла третье место. На четвертом и пятом местах расположились еще две представительницы парного катания – Татьяна Навка и Виктория Синицина.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место. Алена Косторная – седьмая. На восьмой строчке расположилась Киира Корпи из Финляндии. Камила Валиева стала девятой. Замкнула топ-10 Александра Трусова.

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла 11-е место.

Елена Ильиных расположилась на 13-й строчке, Аделина Сотникова – 18-я.

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