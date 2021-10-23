Серия Гран-при вернулась в прежнем виде после ковидного года – в сезоне-2020/21 этапы проводились в формате национальных соревнований, а финала не было. Теперь все стандартно: шесть этапов (вместо Китая – Италия) и финал в японской Осаке как для взрослых, так и для юниоров. Первый этап, Skate America, проходит 22-24 октября в Лас-Вегасе.

Гран-при – начало большого сезона: на этапы сделаны крупные ставки. Но фигуристы появляются на соревновательном льду и до старта главной серии – на «Челленджерах» статусом ниже. Из боевой семерки российских одиночниц (шесть учениц Этери Тутберидзе плюс Елизавета Туктамышева) не выступала только Дарья Усачева – ее увидим сразу на американском Гран-при.

Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная взяли весь пьедестал Finlandia Trophy, Александра Трусова победила на US International Classic, а Майя Хромых и Анна Щербакова заняли первое и второе места на Budapest Trophy. Третьей была Софья Самодурова, но она не претендует на олимпийскую путевку.

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Фигуристки получили следующие баллы:

Сравнивать оценки на разных соревнованиях, проходящих в разное время в разных концах света – занятие бесполезное. Где-то судят строго, как в Будапеште, где-то суперлояльно – как в Финляндии. Но первые осторожные выводы делать можно – скорее даже не по баллам, а по прокатам и тенденциях в итоговых протоколах.

Если бы Олимпиада стартовала через пару недель и нужно было выбрать тройку прямо сейчас, в Пекин бы отправились Валиева и Туктамышева, а третье место разыграли между Хромых, Щербаковой и, несмотря на худшую сумму баллов, Трусовой.

Валиева установила два мировых рекорда – в произвольной программе и по сумме: первый отобрала у Трусовой, второй – у Косторной. Заоблачные 174,31 балла за произвольную она получила c падением на тройном акселе, но тремя чистыми четверными: сольным сальховом и тулупами в каскадах.

Третья олимпийская попытка 24-летней Туктамышевой (в Пекине ей будет 25) – нонсенс для современной фигурки, молодеющей с каждым годом. Но для Лизы, которой в нынешнем олимпийском цикле не хватало только поддержки судей, все выглядит очень оптимистично. Кейс с последним чемпионатом мира обсуждают до сих пор – с тремя ультра-си на две программы Елизавета осталась второй, а чемпионство отдали Щербаковой – без четверных и с заваленным вращением при прочих равных.

В Хельсинки Туктамышева ярко выиграла короткую программу – первой и единственной в сезоне вышла за 80 баллов, а еще поставила личный рекорд. Но показательны не чистые тройные аксели и вторая сумма среди всех претенденток на Олимпиаду, а оценки за компоненты. Помимо победного сезона-2014/15, они всегда были низкими – особенно относительно фигуристок Тутберидзе. Елизавете не хватало, например, связующих компонентов (transitions) – это традиционный недостаток группы Алексея Мишина.

На Finlandia Trophy Лиза соревновалась с самыми компонентными соперницами: Косторная – богиня второй оценки, Валиева считается самой сбалансированной фигуристкой, которая сочетает отличную технику и сложность прыжков с природной гибкостью. Но в короткой программе оценка за компоненты трех фигуристок поместилась в 0,22 балла – и Туктамышева проиграла только Косторной. В произвольной она вовсе была компонентно лучшей с визуально чистой программой против падений у соперниц.

Это четкий посыл от судей, что риторика изменилась – Елизавету наконец стали оценивать по достоинству. Это не значит, что за лето у нее резко прорезались транзишны – просто недостатки учениц Тутберидзе обычно не замечают. А если перестали замечать и у Туктамышевой, значит, она как минимум равный претендент на Олимпиаду. Чего нельзя было сказать в прошлом сезоне, который проходил преимущественно в России.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева и Алена Косторная на пьедестале Finlandia Trophy Фото: Getty Images

Обратная ситуация у Щербаковой, которая обыграла Лизу на последнем ЧМ. Протоколы Анны всегда были чистыми, без судейских пометок о помарках на том или ином элементе. В Будапеште у нее нашли сперва недокрут на каскаде, а произвольная и вовсе пестрела: два недокрута в четверть и три неясных ребра на флипе. Отмеченные недокруты – также четкий месседж от судей, который может намекать (не намекает – а только может), что на Щербакову теперь ставят чуть меньше. Ведь у Трусовой ребро на флипе сразу стало правильным, как только она вернулась от Плющенко к Тутберидзе.

По итогам «Челленджеров» Александра набрала самую маленькую сумму баллов – из-за неудачной произвольной программы в США с тремя заваленными четверными из пяти. Но чуть ранее на контрольных прокатах Саша доказала, что способна приземлить пять квадов, а судьи готовы ставить ей выше, чем до этого – та же тенденция, что у Туктамышевой. Помимо выправившегося ребра на флипе, Трусова получила 74,75 балла за короткую программу с уроненным тройным акселем – раньше с такой ошибкой ей давали чуть больше 70, и это на всероссийском уровне, где оценки всегда завышают.

Трусову и Туктамышеву как бы возвысили над Щербаковой и Косторной, которые вошли в олимпийский сезон не так уверенно. А еще появился козырь в лице Майи Хромых, которая уже ворвалась в олимпийскую гонку и реально претендует на место в пекинской команде. Но за сезон все может поменяться и не один раз: текущие выводы – исключительно текущие.

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