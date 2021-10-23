Трехкратный чемпион мира Нэтан прокомментировал пять четверных прыжков Александры Трусовой на контрольных прокатах в Челябинске.

«Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России – это было потрясающе захватывающе. Они выглядели так легко! Кажется, что она может больше, чем я.

Очень интересно узнать, что будет происходить на соревнованиях в женском одиночном катании. Девушки в фигурном катании сейчас очень сильны. Да, парни тоже сильны. Но то, что показывает Трусова – это удивительно», – приводит слова Чена Sport24

Гран-при США Трусова получила травму перед Гран-при США ДЕНЬ НАЗАД

Накануне этапа Гран-при в США, который стартует 23 октября, фигуристка получила травму.

Несмотря на повреждение, спортсменка выступит на соревнованиях.

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