В Лас-Вегасе стартовал первый этап серии Гран-При по фигурному катанию. На Skate America одиночники, одиночницы, спортивные пары и танцоры на льду разыгрывают четыре комплекта медалей.

Соревнования среди спортивных пар уже завершились. Золотые медали завоевал российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Итоговая сумма баллов – 222,50. Тарасова и Морозов победили как в короткой (80,36), так и в произвольной программе (142,14). Серебро с результатом 208,20 досталось японскому дуэту Рику Миюра/Рюити Кихара.

Еще одна российская пара, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, завоевала бронзу. Их сумма баллов – 205,53. По результатам короткой программы дуэт, тренирующийся у Тамары Москвиной, стал вторым с результатом 75,43. Но после произвольной программы Бойкова и Козловский набрали 130,10 балла и остались только четвертыми.

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Также определился победитель в мужском одиночном катании. Победу с результатом 295,56 балла одержал американец Винсент Чжоу. Шома Уно из Японии набрал 270,68 балла и стал вторым. Самый титулованный одиночник на Skate America, великий Нэтан Чен, сенсационно остался лишь с бронзовой наградой. Американец набрал 269,37 балла. Это первое поражение Чена с Олимпийских игр-2018, на которых он остался пятым. Российский участник Артур Даниелян занял десятое место, набрав 214,93 балла.

В женском одиночном катании фигуристки выступили с короткими программами. Первые три места заняли российские спортсменки: победила Александра Трусова (77,69 балла), Дарья Усачева заняла второе место (76,71 балла), Ксения Синицына – третье (71,51 балла). Ученица Этери Тутберидзе выиграла короткую программу с личным рекордом – для этого Трусовой даже не потребовался тройной аксель.

В танцах на льду дуэты показали ритм-танцы. С результатом 83,58 балла американская пара Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью. Еще один дуэт из США, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, занимает второе место с суммой баллов 82,55. Замыкают тройку канадцы Лоренс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен – они набрали 75,33 балла. Российская пара Аннабелль Морозова/Андрей Багин занимает 5-е место с результатом 68,79 балла.

24 октября в 21:00 по московскому времени дуэты покажут произвольный танец.

Женщины выступят с произвольными программами в 22:54 по московскому времени.

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