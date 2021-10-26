В разгаре восьмой сезон «Ледникового периода», и впечатления зрителей и болельщиков разнятся. Кто-то откровенно устал от однообразия проекта, который тянется много лет, кому-то надоело обилие в новостных лентах Евгении Медведевой и Дани Милохина: создается впечатление, что в шоу участвуют только они. Давайте навскидку: можете назвать какую-нибудь другую пару? Нет? Вот именно.

Я отношусь к первой части не смотрящих: если первые запуски шоу в конце нулевых привлекали необычностью и свежестью, к 2021-му они превратились в долгое и муторное действо. Передача стартует на Первом канале в 17:30 и идет вплоть до программы «Время» в 21:00 – кто в наше время вытерпит у телевизора три с половиной часа? Учитывая, что соревновательность в проекте стремится к нулю: всегда можно примерно представить, кто какие оценки получит, а самая популярная пара останется в любом случае ради рейтингов. Это законы шоубиза и абсолютно всех подобных начинаний со звездами, будь то фигурное катание, танцы, цирк или культовый «Голос».

Вторая проблема – личности. Проект запускался в 2007-м на фоне успехов российских олимпийцев в Турине-2006. Телезрителей привлекали имена Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина, Татьяны Навки и Романа Костомарова. Помнили Марию Петрова и Алексея Тихонова, Алексея Ягудина, Антона Сихарулидзе. Но эти же фигуристы, плотно занятые в команде ледового продюсера и вице-чемпиона Солт-Лейка Ильи Авербуха, с редким исключением участвуют в «Ледниковом периоде» до сих пор – и им объективно сложно привлечь новую аудиторию.

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Татьяна Навка и Роман Костомаров, Турин-2006 Фото: Getty Images

То же самое – про звезд российского шоу-бизнеса, который сейчас откровенно слаб. По крайней мере, для спортивного болельщика, не особо следящего за отечественным кинематографом и новыми певческими талантами. А всем известные Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и Алла Борисовна находятся в слишком почтенном возрасте, чтобы демонстрировать хореографию на коньках. Поэтому в прошлом году вести шоу привлекли Алину Загитову, а спустя сезон в качестве участников пригласили Евгению Медведеву и Даню Милохина.

Дуэт известной именно современному поколению фигуристки и популярного тиктокера – классный способ накрутки дополнительного и такого нужного внимания. Возможно, рейтинги Первого не скакнут резко вверх из-за Медведевой и Милохина, но число подписчиков и узнаваемость в соцсетях – очень даже. На ютьюбе «Ледникового периода» каждый прокат этих ребят собрал более миллиона просмотров, а остальные пары едва догребают до 100 тысяч.

И да – сейчас будет чистосердечное признание – из всех участников «Ледникового периода» я где-то в понедельник, через два дня после выпуска, нахожу на ютьюбе именно прокат Жени и Дани. Просто ради любопытства. А что касается обилия новостей – спрос и предложение зависят друг от друга во всех сферах жизни – в том числе в вопросе медиаконтента. Вас заинтересует новость про актера Кирилла Зайцева? Будете гуглить про актрису Яну Студилину? Вряд ли – при всем к ним уважении. Они пришли на проект, чтобы повысить свою узнаваемость, а Милохин – тот, кто привлечет внимание к самому проекту, как Ольга Бузова год назад.

Да и катаются они с Медведевой вполне неплохо для пары из непрофессионала и одиночницы. Дебют не задался – Милохин уронил партнершу с поддержки и жестко приложился головой – но потом дела наладились. В третьем выпуске дуэт получил от судей все шестерки, выступив в образах супергероев киновселенной DC – Харли Квинн и Джокера.

Последний танец, в костюмах советских школьников под «Зурбаган», получился чуть хуже – Даня пару раз оступился во время вращения-перебежки. Но 6.0 за артистизм сохранились, и эта оценка вряд ли просядет. За Медведевой и Милохиным приятно наблюдать, хотя до старта проекта было сложно представить такой исход. И зрителям, и самой Евгении.

«Я ехала на первую репетицию, как на смертную казнь. Думаю: тиктокер, блогер, коньки, фигурное катание... Приехала на каток, где проходили пробы, а он уже там. И мне сразу стало спокойнее. Он посмотрел на меня круглыми голубыми глазами и начал спрашивать, что и как делать», – рассказала двукратная чемпионка мира. И с ней сложно не согласится – в милом парне в школьной форме из последнего номера очень сложно увидеть эпатажного тиктокера, от которого пригорает у Виталия Милонова.

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