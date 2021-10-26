Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не просит блогера Даню Милохина снимать совместные тиктоки.

– Даня, как относишься к тому, что у Жени в тиктоке намного больше просмотров, чем у тебя?

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Медведева: Как это работает? Я вообще не понимаю!

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Милохин: У чего, у одинаковых роликов?

Медведева: Я просто на нем хайплюсь.

Милохин: Да, она на мне хайпится, и все. На самом деле мне просто за это заплатили. Да нет, ха-ха. Но вообще я даже не замечал.

Медведева: Серьезно, на нашем с тобой на самом первом танце уже 13 миллионов просмотров.

Милохин: Ожидаемо.

Медведева: На самом деле мы снимаем тиктоки только тогда, когда он хочет. Я очень боюсь, что он подумает, что я его использую ради своей популярности. Очень переживаю на эту тему. Не трогаю его, не прошу.

Милохин: Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась, – цитирует блогера и фигуристку Теперь я понял, почему мы не снимаем. Призналась, – цитирует блогера и фигуристку Sport24

Милохин и Медведева выступают в паре на шоу «Ледниковый период».

В четвертом выпуске фигуристка и блогер предстали в образе советских школьников.

Фигурное катание Медведева и Милохин – классные. Они тащат «Ледниковый период» 11 ЧАСОВ НАЗАД