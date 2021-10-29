Российский фигурист 29-летний Артур Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева-старшего, вполне вероятно, будет выступать на международных соревнованиях за сборную США. Об этом в твиттере сообщил американский журналист Джеки Вонг.
«Артур Дмитриев, создатель каскада тройной лутц – тройной флип, возможно, переходит из России в США – на этой неделе он выступит на соревнованиях серии US Championship, которые являются отборочными на чемпионат США», – сообщил Вонг.
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Отец Артура Дмитриева-младшего, прокомментировал появившуюся информацию.
«Артур еще не принял решение. Рано об этом говорить. Планы могут поменяться в любой момент», – сказал он.
- Дмитриев-младший обратил на себя внимание в сезоне-2015/16, когда выиграл финал Кубка России и три турнира серии «Челленджер», сделав хорошую заявку на попадание в сборную команду, но после результаты пошли на спад.
- В 2018 году Артур стал первым, кому удалось исполнить каскад тройной лутц – тройной флип на официальных соревнованиях, он также запомнился попытками прыгнуть аксель в 4,5 оборота, но приземлить прыжок ему так и не удалось.
- Последний раз он выступал за сборную на международных стартах осенью 2018 года на Кубке Ростелекома, а дальше начались проблемы со здоровьем: его беспокоила травма колена и пришлось перенести операцию на носу.
А кто будет выступать в составе сборной России на этапе Гран-при в Канаде можно прочитать здесь
Источник – Sport24
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