С 5 по 7 ноября в Италии пройдет третий этап серии Гран-При по фигурному катанию.

Главная интрига женского турнира – сможет ли чемпионка мира Анна Щербакова взять реванш у бывшей юниорки Майи Хромых, которой проиграла в середине октября на турнире Budapest Trophy. Вероятно, для этого Анне нужно восстановить четверные прыжки, переставшие получаться. В Венгрии она ничего не смола противопоставить двум четверным тулупам Майи.

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В Турине Щербакова планирует исполнить четверной флип в произвольной программе. Хромых же заявила в произвольной сольный четверной тулуп и каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Остальные участницы этапа не планирует исполнять в программах элементы ультра-си.

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Майя Хромых Фото: Getty Images

4 ноября Щербакова, Хромых и Софья Самодурова провели тренировку, на которой прогоняли произвольные программы. Анна в прокате упала с четверного лутца, а после чисто выполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.

Хромых не смогла приземлить ни одного из двух четверных тулупов, исполнила каскад тройной сальхов – тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип с ошибкой и каскад тройной лутц – ойлер – двойной сальхов.

Самодурова прокатала программу без прыжков.

Участники

На турнир заявились 11 сборных – Южная Корея, Япония, Латвия, Россия, Италия, Китай, Германия, Бельгия, Франция, США, Канада.

Мужской одиночный разряд : Чха Чжун Хван (Южная Корея), Юма Кагияма (Япония), Казуки Томоно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Дмитрий Алиев (Россия) , Петр Гуменник (Россия) , Михаил Коляда (Россия) , Габриэле Франгипани (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Чэнь Юйдун (Китай), Цзинь Боян (Китай), Поль Фентц (Германия).

: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Юма Кагияма (Япония), Казуки Томоно (Япония), Денис Васильев (Латвия), , , , Габриэле Франгипани (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Чэнь Юйдун (Китай), Цзинь Боян (Китай), Поль Фентц (Германия). Женский одиночный разряд: Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Майя Хромых (Россия) , Софья Самодурова (Россия) , Анна Щербакова (Россия) , Ким Йе Лим (Южная Корея), Лим Ын Су (Южная Корея), Луна Хендрикс (Бельгия), И Чжу (Китай), Николь Шотт (Германия), Лукреция Беккари (Италия), Лара Наки Гутманн (Италия).

Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), , , , Ким Йе Лим (Южная Корея), Лим Ын Су (Южная Корея), Луна Хендрикс (Бельгия), И Чжу (Китай), Николь Шотт (Германия), Лукреция Беккари (Италия), Лара Наки Гутманн (Италия). Спортивные пары: Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) , Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) , Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Сара Конти/Никколо Маччи (Италия), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия).

Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай), , , Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Сара Конти/Никколо Маччи (Италия), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия). Танцы на льду: Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Евгения Лопарева/Жофре Бриссо (Франция), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США), Кэролайн Сусиc/Шейн Фирус (Канада), Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай), Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай), Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия), Каролина Мошени/Франческо Фиоретти (Италия).

Михаил Коляда Фото: Getty Images

Расписание (по московскому времени) и трансляции

5 ноября

17:00 – Женщины, короткая программа (Eurosport 2)

19:00 – Танцы на льду, ритм-танец

20:45 – Спортивные пары, короткая программа (с 21:00 – Eurosport 2)

22:20 – Мужчины, короткая программа (Eurosport 2)

6 ноября

17:00 – Женщины, произвольная программа (Eurosport 2)

19:10 – Танцы на льду, произвольный танец (с 19:30 – Eurosport 2)

21:05 – Спортивные пары, произвольная программа

22:45 – Мужчины, произвольная программ (Eurosport 2)

7 ноября

17:00 – Показательные выступления

Кроме того, в полном объеме и в прямом эфире этап Гран-при по фигурному катанию в Италии увидят подписчики Eurosport . Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прокаты Анны Щербаковой, Майи Хромых, Михаила Коляды, Дмитрия Алиева и других фигуристов сборной России.

Четвертый этап серии – Гран-при Японии – пройдет в Токио уже на следующей неделе – с 12 по 14 ноября.

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