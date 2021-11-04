С 5 по 7 ноября в Италии пройдет третий этап серии Гран-При по фигурному катанию.
Главная интрига женского турнира – сможет ли чемпионка мира Анна Щербакова взять реванш у бывшей юниорки Майи Хромых, которой проиграла в середине октября на турнире Budapest Trophy. Вероятно, для этого Анне нужно восстановить четверные прыжки, переставшие получаться. В Венгрии она ничего не смола противопоставить двум четверным тулупам Майи.
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В Турине Щербакова планирует исполнить четверной флип в произвольной программе. Хромых же заявила в произвольной сольный четверной тулуп и каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Остальные участницы этапа не планирует исполнять в программах элементы ультра-си.
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Майя Хромых
Фото: Getty Images
4 ноября Щербакова, Хромых и Софья Самодурова провели тренировку, на которой прогоняли произвольные программы. Анна в прокате упала с четверного лутца, а после чисто выполнила каскад тройной флип – тройной тулуп, два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также тройной лутц.
Хромых не смогла приземлить ни одного из двух четверных тулупов, исполнила каскад тройной сальхов – тройной тулуп, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип с ошибкой и каскад тройной лутц – ойлер – двойной сальхов.
Самодурова прокатала программу без прыжков.
Участники
На турнир заявились 11 сборных – Южная Корея, Япония, Латвия, Россия, Италия, Китай, Германия, Бельгия, Франция, США, Канада.
- Мужской одиночный разряд: Чха Чжун Хван (Южная Корея), Юма Кагияма (Япония), Казуки Томоно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Дмитрий Алиев (Россия), Петр Гуменник (Россия), Михаил Коляда (Россия), Габриэле Франгипани (Италия), Даниэль Грассль (Италия), Чэнь Юйдун (Китай), Цзинь Боян (Китай), Поль Фентц (Германия).
- Женский одиночный разряд: Маи Михара (Япония), Сатоко Мияхара (Япония), Майя Хромых (Россия), Софья Самодурова (Россия), Анна Щербакова (Россия), Ким Йе Лим (Южная Корея), Лим Ын Су (Южная Корея), Луна Хендрикс (Бельгия), И Чжу (Китай), Николь Шотт (Германия), Лукреция Беккари (Италия), Лара Наки Гутманн (Италия).
- Спортивные пары: Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай), Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай), Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия), Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия), Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия), Сара Конти/Никколо Маччи (Италия), Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия), Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия).
- Танцы на льду: Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Евгения Лопарева/Жофре Бриссо (Франция), Александра Степанова/Иван Букин (Россия), Кэролин Грин/Майкл Парсонс (США), Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (США), Кэролайн Сусиc/Шейн Фирус (Канада), Чэнь Хун/Сунь Чжомин (Китай), Ван Шиюэ/Лю Синьюй (Китай), Катарина Мюллер/Тим Дик (Германия), Каролина Мошени/Франческо Фиоретти (Италия).
Михаил Коляда
Фото: Getty Images
Расписание (по московскому времени) и трансляции
5 ноября
17:00 – Женщины, короткая программа (Eurosport 2)
19:00 – Танцы на льду, ритм-танец
20:45 – Спортивные пары, короткая программа (с 21:00 – Eurosport 2)
22:20 – Мужчины, короткая программа (Eurosport 2)
6 ноября
17:00 – Женщины, произвольная программа (Eurosport 2)
19:10 – Танцы на льду, произвольный танец (с 19:30 – Eurosport 2)
21:05 – Спортивные пары, произвольная программа
22:45 – Мужчины, произвольная программ (Eurosport 2)
7 ноября
17:00 – Показательные выступления
Кроме того, в полном объеме и в прямом эфире этап Гран-при по фигурному катанию в Италии увидят подписчики Eurosport. Подписывайтесь, чтобы не пропустить лучшие прокаты Анны Щербаковой, Майи Хромых, Михаила Коляды, Дмитрия Алиева и других фигуристов сборной России.
Четвертый этап серии – Гран-при Японии – пройдет в Токио уже на следующей неделе – с 12 по 14 ноября.
- Неделя пролетит быстро, Италию сменит Япония и мы увидим Юдзуру Ханю, который заявил, что хочет прыгать на NHK Trophy четверной аксель. Что это значит для фигурки?
- Не соревнованиями едиными. Евгения Медведева и Даня Милохин – классные. Они тащат «Ледниковый период» на фоне остальных звезд.
- А кто-то еще не видел волнующий прокат Елизаветы Туктамышевой во время показательных выступлений под музыку из «Мулен Руж»?
Источник – ISU
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