Стартовавший 5 ноября в итальянском Турине третий этап Гран-при сразу преподнес небольшую сенсацию. Впервые за два года короткую программу у девушек выиграла фигуристка не из России. В предыдущий раз такое случалось аж на Skate Canada-2019. Тогда Александра Трусова стала третьей, что не помешало ей на следующий день выиграть этап по сумме двух программ, а победу в короткой праздновала японка Рика Кихира.

На Гран-при Италии после короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 73,52 балла (40,35 + 33,17). Она чисто исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

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Луна Хендрикс Фото: Getty Images

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На второй строчке расположилась воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых, тоже выдавшая чистый прокат. Ее результат – 72,04 балла (39,55+32,49). Майя без проблем прыгнула двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, но в итоге уступила Луне и техникой, и компонентами.

Чемпионка мира Анна Щербакова не сумела продемонстрировать все, на что способна, и идет после первого вида программы на третьем месте с 71,73 балла (36,91+34,82). Она предсказумемо обыграла Хендрикс и Хромых компонентами, но недобрала по технике, прыгнув вместо заявленного каскада тройной лутц – тройной риттбергер лишь тройной лутц – двойной тулуп из-за смазанного выезда после лутца. Двойной аксель и тройной флип фигуристка сделала чисто.

Ученица Алексея Мишина Софья Самодурова неудачно выполнила программу, став лишь девятой, на ее счету всего 58,68 балла (29,05+29,63).

Как оказалось, Луна Хендрикс преподнесла себе прекрасный подарок ко дню рождения, 5 ноября ей исполнилось 22 года. Такого результата она не ожидала.

«Странные ощущения, в первый раз в жизни катаю в день рождения. Пыталась показать свой максимум, была хорошо готова к короткой программе. Сейчас не могу быть более счастливой и не могу представить более прекрасного подарка на день рождения. Я удивлена результатом. Знала, какие [сильные] российские девушки здесь. Так что я не могу быть более счастливой, чем сейчас», – процитировал слова бельгийки «Матч ТВ».

Майя Хромых Фото: Getty Images

Майя Хромых поделилась эмоциями от дебюта на Гран-при. Пятерку себе бы не поставила, недовольна дорожкой шагов.

«Все прошло слишком быстро! И я пока еще ничего не поняла. Недовольна дорожкой шагов, потому что она получилась на третий уровень. Так что пятерку поставить себе не могу: четверка или три с половиной, – самокритично заявила Майя по информации Sport24 и поделилась планами на произвольную: – Планирую сделать тот контент, который я заявила – два четверных тулупа».

Анна Щербакова обстоятельно проанализировала выступление, пояснив, что же произошло с каскадом. Оказывается, иногда много думать – плохо.

«Что касается проката, я недовольна, конечно, я сделала большую ошибку на самом ценном прыжковом элементе – на каскаде. Я не делала их на тренировке, там все было хорошо. Это не техническая ошибка, скорее что-то в голове. Обычно я нервничаю на соревнованиях, но сейчас слишком много думала. Когда делаешь каскад с риттбергером, нужно просто брать и делать его. А сегодня я слишком много задумывалась.

Почему не получился каскад с риттбергером? Как мне говорила Этери Георгиевна – просто слишком много думаешь. Этот каскад настолько отработан на тренировках, что я могу сделать его из любого положения. Надо идти и делать, а я слишком много думала. Может, хотела сделать выше своих сил. Прыгнула двойной тулуп, просто чтобы не остаться без каскада. Хотела риттбергер, но что-то не получилось на приземлении, поэтому добавила тулуп, чтобы не терять много баллов. Не было времени подумать особо.

Я была очень горда в конце прошлого сезона, это дало мне больше уверенности. Сейчас я не думала о том, что было раньше – новый сезон, новые соревнования», – приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова резко отреагировала на результаты короткой программы.

«Победа бельгийской спортсменки – конец света! Какое она вообще место заняла в прошлом году на чемпионате Европы? Аня, к сожалению, не сделала чисто каскад из двух тройных прыжков. Получилось три – два, и то с ошибкой. А Майя была очень хороша», – сказала Тарасова по сообщению «Р-спорт».

В субботу, 6 ноября, фигуристки выйдут на лед с произвольными программами. Анна Щербакова заявила четверной флип, Майя Хромых – два четверных тулупа. Луна Хендрикс, как и остальные участницы этапа, элементы ультра-си исполнять не планирует.

Этап Гран-при в Турине только начался. Расписание стартов и трансляций – здесь.

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