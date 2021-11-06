Центр безопасности спорта США (U.S. Center for SafeSport) проводит расследование в отношении тренера Далайлы Саппенфилд. В деле фигурирует 16-летняя российская фигуристка, выступающая в парном катании.

50-летнюю Саппенфилд обвиняют в нарушении правила U.S. Center for SafeSport, согласно которому несовершеннолетние спортсмены не должны проживать вместе со взрослыми, не являющимися их родственниками. Как утверждает USA Today, 16-летняя российская фигуристка жила в доме тренера в Колорадо-Спрингс.

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Спортсменка переехала в США в конце 2019 года, чтобы тренироваться у Саппенфилд. Позже она переехала к тренеру. Одновременно с россиянкой в доме проживали еще двое фигуристов, которые были старше 18 лет. USA Today не называет имя российской фигуристки из-за несовершеннолетнего возраста. Также отмечается, что она не ответила на несколько запросов медиа о комментариях по данной ситуации.

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Далайла Саппенфилд, Кейди Денни и Джереми Барретт на Skate America-2011 Фото: Getty Images

В рамках специальной операции в сентябре 2020 года российскую спортсменку вывезли из дома Саппенфилд и переселили в другое жилье в Колорадо-Спрингс. Позднее фигуристка вернулась в Москву, где продолжает тренировки.

На время расследования обвинений в неправомерном поведении Саппенфилд запрещено контактировать с 12 фигуристами и тренировать других несовершеннолетних спортсменов без присутствия взрослых. На вопрос о комментариях относительно произошедшего тренер ответила следующее: «Спасибо, что обратились ко мне. На данный момент у меня нет комментариев».

Далайла Саппенфилд тренировала американскую пару Крис и Алекс Книрим, которые стали бронзовыми призерами зимней Олимпиады-2018 в командном турнире. Также она признавалась лучшим тренером 2008 года по версии Ассоциации профессиональных фигуристов США.

Эдди Шипстад, Алекса Книрим Крис Книрим и Далайла Саппенфилд Фото: Getty Images

Саппенфилд была тренером и близким другом Джона Кафлина, двукратного чемпиона США в парном катании, который покончил жизнь самоубийством 18 января 2019 года в возрасте 33 лет – через день после того, как был временно отстранен из-за трех обвинений в сексуальном насилии.

Одна из фигуристок, с которой запрещено общаться Саппенфилд – чемпионка США 2016 года в парном катании Тара Кейн. Месяц назад она рассказала о нескольких случаях оскорблений со стороны тренера, некоторые из них содержали сексуальный подтекст.

Частые унижения Саппенфилд привели к тому, что Кейн попыталась причинить себе вред – фигуристка порезала левое запястье лезвием бритвы летом 2019 года, когда находилась в комнате общежития в Центре олимпийской подготовки США в Колорадо-Спрингс.

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