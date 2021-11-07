Канадский тренер Брайан Орсер – один из самых авторитетных специалистов по фигурному катанию в мире. К нему ушла Евгения Медведева от Этери Тутберидзе после проигранной Олимпиады в Пхёнчхане и взяла медаль чемпионата мира. К сожалению, продолжению сотрудничества помешала пандемия коронавируса, но Брайан уверен, что именно под его руководством Медведева провела лучшие соревнования в карьере.

Во время проведения этапа Гран-при в Турине Брайан рассказал «Чемпионату» об особенностях работы в период пандемии коронавируса, проблемах со здоровьем у Юдзуру Ханю, невероятной Елизавете Туктамышевой и ее шансах отобраться на Олимпиаду, а также о возможности чисто российского пьедестала в Пекине.

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Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: Getty Images

Гран-при Японии Ханю хочет прыгнуть четверной аксель. Что это значит для фигурки? 02/11/2021 В 13:48

Об атмосфере на этапе Гран-при в Италии

Турин – прекрасный город, стоит отличная погода. Сейчас путешествовать куда-либо – это вызов. Но эта поездка на самом деле очень приятная, потому что здесь мы не находимся в «пузыре». На Skate Canada мы были в очень строгих условиях: не могли выходить из отеля, не могли покидать определенную зону на арене. Маска всегда должна быть на носу, а Рафаэля Арутюняна даже лишили аккредитации за выход по ошибке за пределы «пузыря». Министерство здравоохранения могло остановить соревнования из-за этого.

На следующей неделе мы опять будем в «пузыре», так что сейчас, можно сказать, небольшой глоток свободы, даже проехался на метро. У меня была ранняя тренировка и оставалось много времени, с коллегами мы поехали посмотреть город, погулять. Но следующую пару Гран-при мы так не сможем сделать. Особенно в Японии все очень строго.

О потере учеников из-за коронавируса

Нам в Торонто очень повезло, потому что каток не закрыли. У меня тренировались сильные канадцы. Единственный, кого пустили к нам, был Джейсон Браун, остальных не пустили – ни Евгению Медведеву, ни Юдзуру Ханю. Это было очень тяжело. Для всех нас. Мы старались работать несмотря ни на что, разговаривая по зуму и отправляя видео.

Мы сделали все, что могли. К примеру, я не видел Джун Хван Ча с прошлого марта, мы работали по видеосвязи. И знаете что? Он катается лучше, чем когда-либо! И ему совсем недавно исполнилось 20 лет, он знает, как нужно тренироваться, он упорно работает и соблюдает дисциплину. В общем, путешествовать сейчас очень сложно. Но мы сделаем все, что нужно. Олимпиада на подходе.

Юдзуру Ханю Фото: Getty Images

О снятии Ханю с Гран-при Японии

Это было его решение, о котором он меня уведомил. Я не знаю деталей и насколько серьезна травма, но, как мне кажется, все плохо. Он прекрасно катался, и случившееся с ним ужасно. Мы очень мало общались с того момента, как он заявил, что не выступит на Гран-при Японии. Но знаю, что он очень мотивирован на скорейшее возвращение.

Мы работаем с Ханю уже девять лет, и каждый раз мы на одной волне. Обычно он берет на себя ответственность за то, что делает. Я думаю, это правильно, он знает, как ему лучше тренироваться. Он так выкладывается, так нещадно тренируется, что я твердо поддерживаю его во всех его решениях. Юдзуру всегда пунктуален и всегда таким был, иногда я вынужден был его притормаживать, потому что он делал слишком много. Я адаптируюсь под Ханю.

Евгения Медведева Фото: Getty Images

О гордости за Медведеву

Евгения изо всех сил хотела тренироваться в Канаде. Но она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она взяла паузу в выступлениях. Евгения написала мне об этом. Это было очень любезно и вежливо с ее стороны. Но она продолжает все равно давать столько нашему виду спорта, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с фанатами, которые ее обожают, комментирует на ТВ, участвует в шоу… Она блистательна. Евгения может работать и аналитиком фигурного катания.

Я помню, как сопровождал ее на Гран-при России осенью 2019 года, на ее последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила лучшее выступление за всю карьеру. В молодом возрасте она столько сделала для фигурного катания. И продолжает делать. Я так горжусь ею. Слежу за ней в инстаграме, она очень занята, пишет столько сообщений. Я рад, что она счастлива и делает то, что ей нравится. Женя была чемпионкой, настоящей чемпионкой. Когда она попала к нам, то хотела создать новый стиль и продолжать кататься, она хотела стать сильнее. Думаю, наш совместный опыт был очень хорошим и большего она сделать уже не могла.

О том, кто из действующих фигуристок производит наибольшее впечатление

Все девочки Этери производят на меня впечатление. Каждая по своей причине. Камила Валиева на прошлой неделе была невероятна. В прошлом году мне понравилась еще Луна Хендрикс и австрийская фигуристка [Ольга Микутина]. Мне нравится их катание, это хорошо для нашего спорта.

Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

О шансах Туктамышевой попасть на Олимпиаду в Пекине

Лиза дает надежду всем фигуристкам планеты. Потому что она продолжает совершенствоваться, хоть уже и не юная девочка, а молодая женщина. Как я мог ее забыть? Напишите, что она мне больше всех нравится, что она лучше всех! Ее работа с Алексеем Мишиным невероятна, я от всего сердца желаю ей попасть на Олимпиаду в Пекине. Она обязана быть в олимпийской команде в Пекине. Очень надеюсь ее там увидеть, это было бы прекрасно для всего мирового фигурного катания.

О возможности чисто российского пьедестала на Олимпиаде

Да, это вполне реально. Но хрустального шара у меня нет, я не могу ничего предсказать.

Не все тренеры заинтересованы только в победах учеников. Коуч Далайла Саппенфилд проживала вместе с 16-летней фигуристкой из России – в отношении нее ведется расследование.

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