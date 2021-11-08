На этапе Гран-при в Турине тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как идут дела у ведущих фигуристок – Анны Щербаковой, Алены Косторной, Александры Трусовой и Камилы Валиевой, а также обратил внимание на Алину Загитову и Евгению Медведеву, которые снимаются в «Ледниковом периоде».

О Щербаковой: сколько четверных в планах на следующие соревнования

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– У Ани и Майи отлично получились четверные. Чем вы тогда недовольны?

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– Конечно же, короткой программой Ани. Ее форма на этих соревнованиях уже была лучше, и то, как она потренировалась здесь и в первый день, и в день короткой программы, не предвещало такой ошибки (вместо каскада тройной лутц – тройной Анна прыгнула тройной лутц – двойной тулуп – Eurosport.ru), поэтому надо было разобраться.

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Зная ее характер и количество проведенных соревнований более высокого уровня, чем этап Гран-при, понимаю, что вряд ли она перенервничала. Будем разбираться. Понятное дело, что каскад лутц – риттбергер – отличающийся от любого другого каскада элемент, так как времени на раздумье между прыжками нет.

Допустим, когда ты прыгаешь каскад с тулупом или с ойлером и сальховом, ты всегда можешь выровнять себя после приземления и вторым прыжком даже исправить ситуацию. А с риттбергером это так не работает. Ты либо сразу его подхватываешь, либо получается такая заминка. Конечно, хотелось бы, чтобы в случае неудачного приземления на лутце она добавляла тройной тулуп, а не двойной.

– Аня сказала, что в произвольной программе хотела прыгать четверной лутц помимо флипа, но тренеры ее отговорили.

– Она лутц показала здесь на тренировках и на разминке, и это было очень хорошо. Но в связке под музыку из произвольной мы лутц и флип еще не прыгали. Соответственно, я решил, что не стоит рисковать, потому что вторым четверным делать флип сложнее, чем первым элементом. Второй квад требует больше сил, процент выполнения мог упасть. Если бы она сделала первый четверной лутц и сорвала флип, то могла посыпаться остальная программа. Сказал Ане, что во флип я верю больше. Надо было сделать его на плюсы и дальше откатать всю программу. На этих соревнованиях было важнее сделать так.

– На сколько квадов может пойти Аня в оптимальной форме?

– Вы сами видели, что здесь она тренировала два четверных. Мы никогда не можем загадать, как пройдет подготовка между турнирами, что будет завтра. Сейчас в планах попытаться на следующем этапе показать лутц и флип. Как это будет, никто не знает.

– Но к чемпионату России, наверное, и третий четверной необходим?

– Посмотрим.

Александра Трусова, Россия, Skate America Фото: Getty Images

О Трусовой: проблемы с ногой, отсюда пропуск Гран-при Японии

– Александра Трусова пропускает этап в Японии из-за травмы ноги.

– У Саши болит нога. К сожалению, меня две недели не было в Москве, поэтому более точно может ответить Сергей Викторович [Дудаков]. Мы на связи, но более конкретно по ее ноге я не могу ничего сказать.

– Конкретизировать тоже нельзя? Что у нее – стрессовый перелом, перелом чего-то и вообще все не так?

– За это должен отвечать врач, который может дать профессиональную оценку травмы.

– Но врач должен получить санкцию на комментарий?

– Это тоже верно. В последний раз я видел ее по видео из Америки, где она здорово выступила и заняла первое место. Это все, что я могу сейчас сказать про Сашу.

Алена Косторная Фото: Getty Images

О Косторной: компоненты просели закономерно

– Алена Косторная…

– Наша любимая.

– Как сейчас вы оцениваете, судя по тому, как она делала тройной аксель, ее дальнейшие перспективы? Над чем она сейчас работает?

– Над всеми остальными прыжками. И когда у нас это получится – она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают.

– Что у Алены не так с тренировочным процессом?

– Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе.

– Халтурит? А почему так происходит?

– Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову.

– Но она на все тренировки приходит?

– Слава богу, да. Практически.

– То есть у Алены есть проблемы с мотивацией?

– Сложно сказать, что это мотивация. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же, одно и то же – в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках – вот что самое сложное.

– Есть проблема контакта Алены с тренерским штабом?

– Нет, проблемы с контактом нет. Мы это обсуждаем, она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине. Чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно она всегда делает больше, чем показывает на тренировках.

– Результат в Канаде – третье место, закономерен и логичен?

– Закономерен и логичен, но мы хотим не этого. Потому что мы разговаривали с ней о том, что нужно катать два акселя в произвольной программе, а не надеяться на один. Компоненты у нее просели по причине того, что она не до конца доделывает хореографию и связки. Не в полную силу все это делает, потому что понимает, что больше сил она потратить на это не может, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки.

Камила Валиева Фото: Getty Images

О Валиевой: оценки в Канаде абсолютно заслуженные

– Как себя ощущает Камила Валиева? Нет ли у нее чувства, что если она делает все, то станет лучшей везде и всегда?

– Надеюсь, что нет. Из Канады прилетели в хорошем настроении. Как только вернулся багаж с коньками, сразу вышла на лед и тренировалась. Накатывает программы, готовится к следующему этапу Гран-при в Сочи.

– Камила совершенно справедливо получает десятки в компонентах, хотя многие критики с этим не согласны. А вы что думаете?

– Я говорил с теми профессионалами, с которыми пересекаемся на соревнованиях, а не с теми, кто где-то там раздает интервью. Все подходят всегда и поздравляют наших девочек. Когда девочки хорошо выступают, они говорят, что это было прекрасное выступление. Так же, как это случилось с Камилой в Канаде. Это была отличная программа, отличное выступление, поэтому те оценки, которые она получила, абсолютно закономерны.

Об Алине Загитовой и Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде»: всем победы!

– Одна ваша ученица, Евгения Медведева, выступает в шоу «Ледниковый период» с Даней Милохиным. Удается ли в свободное время смотреть ее выступления?

– Я только вижу фотографии, небольшие кусочки выступлений. Как Жени, так и Алины. Сейчас настолько плотный график с программами, перестановками и показательными номерами, что на это не хватает времени. Жене желаю победы в «Ледниковом периоде». Алина уже выиграла все, ведет шоу, там нельзя выиграть. Разве что у Ягудина.

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