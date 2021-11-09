8 ноября на сайте Sport24 появилось большое интервью с хореографом и тренером группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом, в котором он подробно рассказал о том, как дела у фигуристок «Хрустального» – о травме Александры Трусовой, компонентах Камилы Валиевой, четверных Анны Щербаковой и даже об Алине Загитовой с Евгенией Медведевой на «Ледниковом периоде». Но самой резонансной оказалась часть, посвященная Алене Косторной. Приведем текстовую расшифровку с сайта.

– Алена Косторная…

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– Наша любимая.

Фигурное катание Глейхенгауз – о травме Трусовой, компонентах Валиевой и Косторной ВЧЕРА В 08:50

– Как сейчас вы оцениваете, судя по тому, как она делала тройной аксель, ее дальнейшие перспективы? Над чем она сейчас работает?

– Над всеми остальными прыжками.

Алена Косторная Фото: Getty Images

– Можете конкретизировать?

– Алена выложила очень добрый, душевный пост, где поблагодарила нас за работу с ней. Если бы это еще больше, скажем так, прокладывалось не в благодарности в инстаграме, а в тренировочном процессе… Нам не нужна от нее благодарность, наша задача помочь ей достичь ее максимума. И когда у нас это получится – она покажет себя во всей красе. На данный момент это не ее максимум. Думаю, все это понимают.

– Что у Алены не так с тренировочным процессом?

– Количество прокатов не соответствует остальным спортсменам в группе.

– Халтурит? А почему так происходит?

– Это вам ответит сама Алена, я не могу ей влезть в голову.

– Но она на все тренировки приходит?

– Слава богу, да. Практически.

Алена Косторная Фото: Getty Images

– То есть у Алены есть проблемы с мотивацией?

– Сложно сказать, что это мотивация. Надо разбираться ей самой в себе. Люди все разные, не все мы можем каждый день делать одно и то же и отключать свои эмоции, работать на повторение. Делать одно и то же, одно и то же – в этом и есть сложность нашего спорта. Выйти на соревнования в красивом платье, порадовать публику и прокатать для нее один раз, это для них праздник. А вот каждый день это делать на тренировках – вот что самое сложное.

– Есть проблема контакта Алены с тренерским штабом?

– Нет, проблемы с контактом нет. Мы это обсуждаем, она это прекрасно понимает. Вопрос, как ей помочь именно в этом, в этой рутине. Чтобы она могла каждый день выжимать из себя максимум. Потому что когда она каждый день выходит на соревнования, все равно она всегда делает больше, чем показывает на тренировках.

Видеоверсия интервью есть на ютьюбе (смотреть с 5:47).

После просмотра становится понятно, что текстовый аналог не очень корректен. К примеру, «наша любимая» Даниил не произносит, а главное – в вопросе про тренировки отсутствует слово «практически», что довольно серьезно меняет смысл. Ведь он сказал, что тренировки Алена не пропускает.

После выхода интервью Косторная удалила пост в инстаграме с благодарностью к тренерам за поддержку после третьего места на этапе Гран-при в Канаде.

В публикации, выложенной 31 октября, было написано: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу – всей команде Тутберидзе – за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

Комментировать удаление поста с благодарностью Алена отказалась.

«Спасибо за поддержку, [у меня] все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду», – приводит слова фигуристки «СЭ».

Вопрос, послужили ли поводом для удаления слова Глейхенгауза о том, что им не нужна благодарность в инстаграме, или не слишком корректный текст интервью на сайте, остается открытым. Ведь Алена сама отмечала, что местами позволяет себе какие-то нарушения в тренировочном процессе.

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