Еще недавно спортсмен из Петербурга Артур Дмитриев выступал под российским флагом. Любителям фигурного катания он запомнился не хорошими результатами, хотя и вошел однажды в топ-5 чемпионата России, а тем, что пытался освоить уникальные элементы – первый и единственный в истории пробовал четверной аксель на соревнованиях, хотя так и не сумел его приземлить, а также делал каскад тройной лутц-тройной флип.

Однако травмы надолго оставили его вне спорта – с финала Кубка России-2019 Артур не выступал. И вот решил вернуться, но уже под флагом США. Он неожиданно засветился на отборочном турнире на чемпионат США, где набрал 189 баллов по сумме двух программ. Обо всем Дмитриев рассказал в интервью, приводим самые интересные моменты.

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– Артур, прежде всего – как вас представлять? Вы действующий фигурист?

– Отталкиваясь от того, что я впервые за три года выступил на соревнованиях, да. Я еще не завершил.

– Тогда логичный вопрос – почему мы вас не видели три года? Как вы приняли решение вернуться? Многие бы наверняка уже сдались и бросили.

– У меня были проблемы со здоровьем, как известно, начались еще давно, перед Сочи-2014. Я сломал ногу, очень серьезная травма связок была, стопа. Мягко говоря, неприятно. Это отразилось на коленях. Пришлось пройти через операцию и длительную реабилитацию. После 2018 года я решил сделать перерыв. Потом еще и коронавирус к нам пришел, очень не вовремя. Все это время я потихоньку, не спеша восстанавливался. Сейчас я на завершающей стадии и решил попробовать себя на соревнованиях в США. Прошло, считаю, довольно неплохо. Да, это тот уровень готовности, на котором я сейчас.

Артур Дмитриев Фото: Getty Images

– Что вы вернулись – установили. С какой целью и в составе какой сборной? Вряд ли мы держим в уме Олимпиаду-2022.

— К Олимпиаде я вряд ли успею, конечно. В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится – посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно.

– Но сборная США по конкуренции сравнима с российской. Там человек шесть-семь на сборную претендуют.

– Там был интерес к моей персоне.

– Вопросы получения гражданства перед вами стояли?

– Когда отец в 1998-м завершил карьеру, мои родители переехали в США. Он выступал там в шоу, мама работала хореографом с Сашей Коэн, Сарой Хьюз. Мы жили там достаточное время, чтобы получить гражданство. Юридических проблем у меня не возникнет. Оно уже есть.

– Как вообще пришло предложение? Просыпаетесь – а там звонок с неизвестного номера? Или через отца, опять же?

– Нет, отец к этому отношения не имеет, мы с ним не тренируемся с 2018 года, сейчас я работаю со своей женой. Через общих знакомых. Завертелся процесс, и как-то подумал – а почему бы не попробовать? Занимаюсь я сейчас в Челябинске, приходится находить лед, на массовом катании тренироваться. В зал ходим, качаемся. Выкручиваемся как можем.

Артур Дмитриев и Алексей Мишин Фото: Getty Images

– Сейчас многие фигуристы уходят из России в другие сборные, и с чьей-то стороны наверняка могут появиться обвинения в предательстве, тут еще и Америка. С российской стороны какое было отношение?

– Федерация меня спокойно отпустила. У нас много талантливых и перспективных парней в стране подрастает. По крайней мере, не будет разговоров, что «деды» не дают дорогу молодым. У меня появился вариант, почему бы им не воспользоваться? По-моему, логично. Мало кто знает, но я начинал свою спортивную карьеру за США. В 2006 году я пришел к Алексею Николаевичу Мишину и начал кататься за Россию. Поэтому эти разговоры про мое якобы предательство вообще не очень уместны.

– Вы сказали, что довольны выступлением на отборе на чемпионат США, хотя по контенту, простите, это вряд ли впечатлит большинство российских болельщиков, привыкших к четверным.

– Для того состояния, в котором я был, на данный момент это неплохой результат. Да, были ошибки, не было четверных, контент не такой высокий. Но выйти спустя три года и отсоревноваться – для меня уже успех. Конечно, дальше будем наращивать сложность, входить в форму. Запас у меня есть, сейчас нужно натренировать прыжки и вернуть физические кондиции.

– На международных соревнованиях мы вас когда увидим?

– Ближе к лету, думаю, я буду больше соревноваться. Сейчас мне того одного старта достаточно, мне понятно, в каком я соревновательном состоянии, в том числе психологическом. В следующем сезоне собираюсь и на международные турниры. Какого они будут уровня – увидим, но то, что они будут, – безусловно.

– На чемпионатах США вы можете выступать без ограничений?

– Да, абсолютно.

Артур Дмитриев Фото: Getty Images

Что думают по поводу его решения в России

В России решение о переходе Артура Дмитриева в американскую сборную вызвало широкий резонанс. По-видимому, дело в флаге, потому что 9-11 места на этапах Гран-при в сезонах 2016/17 и 2018/19, а также последующий долгий перерыв вряд ли говорят в пользу того, что Дмитриев был бы конкурентоспособен на международной арене, да и на чемпионате России он пракически стопроцентно не получил бы путевку на главные старты сезона.

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей – разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него все получилось!» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Смена спортивного гражданства – объективная реальность, которая свойственна спортсменам разных стран. Переход Артура Дмитриева в сборную США – признание лидирующей роли школы и Федерации фигурного катания России. Именно поэтому американская и другие школы обращаются к нам и с удовольствием принимают наших спортсменов. Таким образом они компенсируют свои пробелы. Думаю, здесь нет никаких поводов для расстройств, нужно отпустить Артура с чистой совестью и пожелать ему всяческих успехов», – отметил Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Артур Дмитриев Фото: Getty Images

«У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков – нет. А со стороны некоторых людей все выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо. Все наша страна сделала, просто таких еще четверо. Теперь всех убрать и дать этому спортсмену шанс, потому что он в другую страну собрался ехать?» – заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это не большая потеря для нашей страны и не сильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», – высказался один из тренеров фигуриста Александр Жулин.

«Честно говоря, не вижу особых перспектив, потому что кататься нужно и там, и там, вопрос в другом, может быть, ему там удобнее, у него есть американский паспорт. Пригодился бы сборной России? Я думаю, что у нас сейчас достаточно фигуристов, большая конкуренция, потом же еще и возраст, 29 лет - предельный для одиночника. Я думаю, что ему так просто удобнее, потому что последние два года он восстанавливался от травм. Не думаю, что за Россию ему было бы лучше кататься, но это его решение, я к этому делу не причастен», – подытожил отец фигуриста двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший.

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