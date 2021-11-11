В январе 2021 года ISU отменил чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса, но ФФКР не стала держать фигуристов из России на паузе и организовала уникальный турнир – Кубок Первого канала. Друг с другом соревновались команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а в первый день прошли прыжковые соревнования между женской и мужской командами.

Идеально владеющие элементами ультра-си девушки выиграли у нестабильных парней, а идея очень зашла и в России, и в мире. В разгар серии Гран-при-2021 с предложением выступил Рафаэль Арутюнян, тренирующий трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена. Американец прославился прежде всего владением четверными – на Олимпиаде-2018 он прыгнул шесть в одной программе. Сейчас правила позволяют исполнить не больше пяти.

Ad

«У меня вообще есть предложение к Первому каналу организовать прыжковые соревнования между двумя командами – российских девушек и американских парней. Можно для большей конкуренции и третью собрать, из российских фигуристов, усилив ее европейскими легионерами, – высказался Арутюнян. По поводу фигурирсток из США он был честен: – В таком турнире они просто не могут составить конкуренции. А вот турнир на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Комплексовать перед Трусовой Чен точно не будет».

Гран-при Японии Ханю хочет прыгнуть четверной аксель. Что это значит для фигурки? 02/11/2021 В 13:48

Нэтан Чен Фото: Getty Images

План устроить соревнования России и США выглядит перспективным, если посмотреть на технические результаты после четырех этапов Гран-при. Правда, у американцев есть только два фигуриста с четверными – кроме Чена, это победитель Skate America Винсент Жоу. Именно он держит технический бест сезона – в его прокате были помарки, но домашнее выступление позволило получить лучшие баллы.

Жоу – 110,19 балла (5 четверных с ошибками, 2 тройных акселя),

Чен – 107,68 (4 четверных, 1 тройной аксель),

Валиева – 106,15 (3 четверных, 1 тройной аксель),

Щербакова – 92,26 (1 четверной),

Хромых – 85,77 (2 четверных),

Трусова – 85,68 (1 четверной).

Чемпионский прокат Валиевой под задорные ритмы «Болеро»

Конечно, результаты Щербаковой, Хромых и Трусовой в мужских соревнованиях были перебиты не только американцами. Выше получали и японцы, и россияне (Михаил Коляда и Евгений Семененко), и итальянец Даниэль Грассль. Но все три фигуристки способны наращивать контент и получать больше – Трусова в Америке катала упрощенный вариант программы из-за травмы.

Первый канал уже ухватился за мысль и готов привезти американцев в Россию. «В октябре на турнире Skate America Нэтан Чен и его тренер Рафаэль Арутюнян как раз выразили желание принять участие в Кубке Первого канала в следующем году, сказав, что за такими драйвовыми турнирами будущее мирового фигурного катания. Первый канал внимательно отнесется их предложению», – заявила глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова.

«А если женщины выиграют? – задалась вопросом Татьяна Тарасова. – Я вообще за любые соревнования. Тем более эти (прыжковые) соревнования длятся один день. Они, конечно, будут популярны».

А за какую сборную на прыжковом турнире выступил бы Артур Дмитриев? В России отреагировали на смену фигуристом спортивного гражданства.

12 ноября стартует Гран-при Японии: у женщин элементов ультра-си не будет, поэтому основная интрига для России – в парном катании.

Алена Косторная удалила пост в истаграме с благодарностью группе Этери Тутберидзе. Дело в неверной расшифровке интервью хореографа Даниила Глейхенгауза?

Фигурное катание 3-кратный ЧМ Чен – о 5 четверных Трусовой: «Она может больше» 23/10/2021 В 05:41