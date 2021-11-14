Самая самобытная пара восьмого сезона «Ледникового периода» – блогер Даня Милохин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поразили членов жюри в седьмом выпуске программы.

Ребята показали лирическую историю любви под песню «Kissing You» в исполнении Des'ree из кинофильма «Ромео + Джульетта» вопреки всем стереотипным высказываниям, что тиктокер-«весельчак» не сумеет исполнить чувственный номер.

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Фигурное катание Орсер – о Медведевой: «Горжусь ею, но сделать большего она не могла» 07/11/2021 В 10:50

Самым долгожданным моментом для всех сдал поцелуй Милохина и Медведевой. Правда они сделали это не на глазах у телезрителей: пара спряталась за полупрозрачную ширму в финале номера, а после на мгновение застыла, приобнявшись. Несмотря на то, что Даня в процессе выступления допустил ошибку – споткнулся на одном из несложных элементов, растроганные судьи решили этого не заметить и выставили высший балл и за технику, и за артистизм.

После проката Милохин сообщил, что часто обнимает фигуристку и вне прокатов, а еще они рассказали в своей обычной шутливой манере об идее номера и ее воплощении. И не только о номере.

– Кому принадлежала идея поставить вам номер в образах Ромео и Джульетты?

Медведева: Идея была [хореографа-постановщика «Ледникового периода»] Елены Станиславовны Масленниковой. В самом начале проекта она сказала: «Вы – Ромео и Джульетта. Когда поставим этот номер, не знаю. Но когда-нибудь мы это сделаем». И это случилось.

Милохин: Нам говорили: «Ребят, покажите нам эту энергию. Почему вы не делаете все на максимум, а только «вполтапка»? Мы отвечали: «На выступлении все будет». И это получилось. Мы довольны.

– Даня, вы сходили на спектакль «Анна Каренина», где Женя выступает в роли Китти. Какие впечатления?

Милохин: Ребята, я советую сходить всем – неважно, какого вы возраста, читаете книги или нет, знаете, кто такая Анна Каренина или нет. Это волшебно! Особенно это волшебно, когда ты знаешь всех людей, которые играют эту пьесу… Я бы сходил еще несколько раз. Либо даже выкатился бы в каком-нибудь из моментов вместо Александра Энберта в той же одежде. Прикинь, да?

Медведева: Не удивляйтесь, если что.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Instagram

– Евгения, вы комментировали на Первом канале этапы Гран-при в США и Канаде, Италию пропустили. Планируете ли работать на следующих этапах?

Медведева: Да, планирую. Правда, на этой неделе есть спектакли – по два в день, и надо еще параллельно репетировать номер для «Ледникового периода». Но на Гран-при в Сочи я планирую поехать и комментировать оттуда.

– В последний раз вы комментировали этап Гран-при в Канаде. Кто вам там запомнился?

Медведева: Я комментировала мальчиков. Нэтан Чен реабилитировался после своего третьего места в США. Этап получился довольно сильным, и наши российские одиночники уверенно откатались. Евгений Семененко прямо боролся, зубами грыз. А вообще я просто слежу за соревнованиями и немного посвящаю зрителей в фигурное катание. Теперь моя миссия такая.

– Были ли вы удивлены, что Семененко занял третье место?

Медведева: А почему? Нет. Он в обеих программах хорошо откатался. Теоретически, конечно, можно выступать все лучше, лучше и лучше. Тем не менее у нас есть медаль на этапе Гран-при, и это здорово.

Милохин: Если бы смог занять второе место, то смог бы. А раз не смог, то не смог.

– Евгения, в прошлый раз вы сами ставили себе номер для «Ледникового периода». Есть ли такие планы в дальнейшем?

Медведева: Пока что мы даже не знаем, какая у нас музыка будет.

Милохин: Да и по тому номеру, на самом деле, не было планов, что Женя будет его ставить.

– А как так получилось?

Медведева: Илья Авербух стоял, пытался придумать какую-то хореографию. И я сказала: «Ну здесь мы можем сделать раз-два-три-четыре-пять-шесть» [изображает танцевальные движения руками]. Илья сказал: «Да! Молодец». Так и получилось.

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Instagram

– Евгения, кому принадлежала идея сделать поддержку «рыбка», когда Даня поднял вас на вытянутых руках в прошлом выпуске «Ледникового периода»?

Медведева: Это как-то рандомно получилось.

Милохин: Я сказал: «Давай попробуем». Вроде бы мы делали эту поддержку на тренировках.

Медведева: Он просто подошел ко мне и вот так поднял! Все офигели и сказали: «Давай делай».

Милохин: Мы сутки не могли поставить технику. Мне же не просто нужно вытягивать ее, надо самой Жене подпрыгнуть. Но за день мы нашли технику.

– В интернете очень много видео, где вы обнимаетесь. Как часто вы обнимаетесь за кадром?

Милохин: Довольно часто. Бывает так, что на это нет причины даже. Просто такие: «Гоу, чувиха», «Да, чувак».

– Кто проявляет инициативу в этом?

Милохин: По-разному.

Медведева: Что за вопросы вообще?

Милохин: Мы взглядом договариваемся, смотрим на друга: «Да».

– Евгения, тренер из группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в недавнем интервью пожелал вам с Даней победы в этом проекте. Насколько вам важна поддержка тренерского штаба даже в шоу? Есть ли идея привлечь тренерский штаб для постановки какой-нибудь программы?

Медведева: «Ледниковый период» – это телевизионный проект, в котором есть постоянные тренеры и постановщики. Это Илья Авербух, Максим Ставиский, Елена Станиславовна Масленникова и Албена Денкова. Из года в год работают одни и те же специалисты. Не думаю, что стоит сбивать такую систему. Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно.

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