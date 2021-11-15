Противостояние Россия – США в фигурном катании на льду практически нивелировано: в женской одиночке не достать Россию, в мужской – Америку. Вероятно, можно увидеть подобие борьбы в танцах, но не за золото: за виртуальную бронзу с североамериканскими дуэтами сражается вторая российская пара, Александра Степанова и Иван Букин.

Зато очень активно подогревают медиапространство американские журналисты и блогеры. Старается Дэйв Лиз с The Skating Lesson: методично уличает Этери Тутберидзе в жестких методах работы и обвиняет российских фигуристок в нечестных способах достижения результата. Лиз связывал девушек с нелегальным употреблением блокаторов гормонов, а в нашатыре для перенесшей пневмонию Анны Щербаковой усмотрел запрещенный препарат. Правда, не сказал, какой именно.

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Регулярно (но более здраво) высказывается эксперт Филип Херш – например, о завышенных оценках для русских фигуристок. Он разнес произвольную программу Щербаковой на текущий сезон, а в прошлом критиковал ФФКР за проведение турниров без соблюдения антиковидных правил (и это было вполне справедливо).

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Есть исключение – экс-фигурист Джонни Вейр, бронзовый призер чемпионата мира 2008 года и трехкратный чемпион Америки. После завершения карьеры он работает на NBC комментатором и экспертом, а дуэт с олимпийской чемпионкой 1998 года Тарой Липински стал в какой-то мере культовым. Джонни и Тара комментировали Олимпиады в Сочи-2014 и Пхёнчхане-2018 – надеемся, соберутся и в Пекин-2022.

Джонни Вейр и Тара Липински в Сочи-2014 Фото: Getty Images

Недавно Джонни приехал в Россию снимать для NBC олимпийские профайлы фигуристов сборной. Он выложил атмосферное видео из центра Москвы и отчитался, что уже встретился с Анной Щербаковой.

«13 ноября я снял первый олимпийский профайл с чемпионкой мира Анной Щербаковой. Я даже не мог надеяться на более милое первое интервью. Спасибо, Анна!» – написал Вейр.

Следующее фото – напротив катка в Беляево, где базируется отделение «Хрустальный». «14 ноября я побывал в самой культовой школе по фигурному катанию в наши дни. Очень благодарен за то, что смог насладиться потрясающим катанием. Спасибо «Самбо-70», Министерству спорта Российской Федерации, команде Тутберидзе и фигуристам за ваш прием», – выразил восторг американец.

Не стоит удивляться позитивной риторике Вейра: он обожает Россию, знает русский язык и крещен в православии, а тренировался у русских специалистов Галины Змиевской и Виктора Петренко. «Я в глубине души – старая русская женщина», – говорил Джонни, и фраза, конечно же, стала мемной.

А еще у Джонни был русский муж, но брак получился не самым приятным: фигурист укусил супруга и кидался в него матрешками. Историю развода можно почитать здесь.

Вейр дружит со многими фигуристами из России – в том числе с Евгенией Медведевой. В последнем выпуске «Ледникового периода» она целовалась за ширмой с Даней Милохиным.

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