Этап Гран-при Японии, прошедший в Токио с 12 по 14 ноября, был омрачен тяжелой травмой российской фигуристки Дарьи Усачевой, у которой было подозрение на перелом бедра. Ей пришлось пропустить соревнования

Она прилетела в Москву вместе с другими российскими спортсменами под наблюдением врача сборной Филиппа Шветского. Команда добиралась с пересадкой по маршруту Токио-Хельсинки-Москва с прибытием в Шереметьево. По аэропорту Дарья перемещалась в кресле-коляске, что только подтверждает серьезность повреждения. Залечивает травму и еще одна ученица Тутберидзе – Александра Трусова. Но только ли сборную России подкосили травмы?

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Юдзуру Ханю

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю планомерно готовился к домашнему этапу Гран-при, в многочисленных интервью рассказывая о желании исполнить четверной аксель. Вот, к примеру, его слова в эфире телеканала NHK.

«Мое самое сильное желание – приземлить четверной аксель на NHK Trophy. Я нацелен на технический набор, который превосходит мой нынешний предел, и хочу показать выступление, благодаря которому люди смогут что-то почувствовать. Я хочу успешно приземлить четверной аксель и показать идеальное выступление как в короткой, так и в произвольной программе», – заявлял Ханю.

Однако 4 ноября появились сообщения о том, что у фигуриста проблемы с лодыжкой – повреждение связок.

Юдзуру Ханю Фото: Getty Images

«Я усиленно готовился к NHK Trophy и крайне разочарован тем, что травмировался при падении. Теперь я постараюсь вернуться на соревновательный уровень как можно быстрее. Сделаю все возможное, чтобы с вашей поддержкой развиваться дальше», – цитирует слова Ханю Sponichi.

Тренер Юдзуру Брайан Орсер прокомментировал произошедшее, отметив, что решение о пропуске этапа японский фигурист принимал самостоятельно.

«Это было его решение, о котором он меня уведомил. Я не знаю деталей и насколько серьезна травма, но, как мне кажется, все довольно плохо. Он прекрасно катался, и то, что случилось, конечно, ужасно. Мы очень мало с ним общались с того момента, как он заявил, что не выступит на Гран-при Японии, но из того, что я читал, я увидел, что он очень замотивирован на скорейшее возвращение. Так что я думаю, что первыми соревнованиями для него может стать чемпионат Японии», – рассудил коуч.

16 ноября появились сообщения о том, что Ханю получил визу для въезда в РФ и должен принять участие в этапе серии Гран-при в Сочи 26-27 ноября. Об этом заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Не все спортсмены смогут принять участие, кто-то снимается, прежде всего по травме, кого-то будет менять ISU, а кто-то не успеет оформить визы. Пока Юдзуру Ханю собирается к нам ехать, билеты куплены, визу он получил, мы ждем его в Сочи», – сказал Коган на пресс-конференции.

Скоро станет ясно , сумел ли Юдзуру восстановиться настолько, чтобы выйти на лед Сочи.

Рика Кихира Фото: Getty Images

Рика Кихира

Еще одна звезда японской сборной также не избежала проблем со здоровьем. Сперва появились сообщения о снятии спортсменки с этапа в Канаде. Ее заменила Маи Михара.

«Спасибо за вашу поддержку. Остеохондральная травма правой лодыжки, которую я получила в июле этого года, не полностью вылечена, поэтому я решила отказаться от участия в Skate Canada. Мы сконцентрируемся на лечении и реабилитации в преддверии Олимпийских игр», – опубликовала слова Рики Федерация конькобежного спорта Японии.

Вот как прокомментировал в начале ноября состояние еще одной ученицы Орсер:

«Про Рику я знаю больше, потому что она последние пять недель находится в Торонто. К сожалению, она борется с этой травмой уже два года и приехала к нам уже с повреждением. По моему мнению, если она хочет выступить на Олимпийских играх, то должна уже полностью восстановиться, чтобы не чувствовать боль. Можно продолжать заглушать боль, но как атлет и бывший фигурист я знаю, что такое выступать с травмой, и это ужас. В ситуации, когда ты полностью растерян и ни на что не надеешься, ты можешь попробовать. Но сейчас еще есть время, чтобы немного подлечиться.

Рика очень терпелива, она выполняет много работы вне льда. Мне кажется, она делает намного больше, чем когда-либо. Она действительно набирает форму и работает над многими другими аспектами. Честно говоря, я уверен, что совсем скоро она вновь окажется на льду… Если боль уйдет, то мы все увидим прежнюю Рику».

Когда мы увидим прежнюю Рику – по-прежнему неясно. С NHK Trophу 12-14 ноября она тоже была вынуждена сняться.

Брейди Теннелл Фото: Eurosport

Брэйди Теннелл

Преследуют травмы и американскую фигуристку. О подробностях поведал в твиттере журналист Филипп Херш.

«На конференции в Zoom перед этапом Гран-при Skate America Теннелл подтвердила то, что ее тренер рассказал мне пару недель назад – у нее имеются проблемы с ногой, которые повлияли на ее подготовку. Она не стала уточнять подробности травмы», – написал Херш.

Он также процитировал слова фигуристки:

«Могу заверить, что со мной работала отличная медицинская команда, которая пыталась решить возникшие у меня проблемы. Мы добились определенных успехов, и я с нетерпением жду соревнований. Сейчас я просто занимаюсь привычными делами и пытаюсь сохранить позитивный настрой. Я благодарна за все время, проведенное на льду. Последние два года научили меня ничего не воспринимать как должное.

Пришлось временно ограничить прыжки. Но различные трудности, с которыми я столкнулась этим летом, помогли мне вырасти как фигуристке».

Как бы то ни было, позитивный настрой пока Брэйди не помог: она не выступила в итальянском Турине 5-7 ноября. Это уже третий турнир в сезоне, с которого снялась Теннелл – она также не выступила на U.S. International Classic в Норвуде.

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