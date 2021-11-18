13-летняя Вероника Жилина – лучшая фигуристка из академии Евгения Плющенко – планирует выступить в финале юниорского Гран-при, восстановившись после травмы. Об этом сообщают источники «Матч ТВ»: спортсменку больше не беспокоит травма, из-за которой она пропустила один из этапов. В данный момент Вероника накатывает программы с тройным акселем и четверными прыжками.

В штабе Плющенко пока не подтвердили информацию официально, но обычно слухи о внутренней кухне «Ангелов» близки к правде, хоть и могут показать ее нечетко. Например, инсайдеры поставили Жилиной диагноз перелом ноги, в то время как официально ее тренер озвучил заключение врачей о повреждении связок.

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Что произошло?

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В начале сентября Жилина выиграла этап юниорского Гран-при в Кошице, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе – сальхов и два тулупа в каскадах. Но уже в конце месяца медиа сообщили о травме Вероники и снятии со второго этапа в Польше. Данные о характере травмы спекулировались, пока в инстаграме не выступил сам Плющенко.

Вероника Жилина Фото: Getty Images

«Очередной вброс журналистов ради красивых заголовков и сенсаций! А эти вбросы читают поклонники и любители фигурного катания и адекватные журналисты, которые иногда думают,что профессия журналист – это все-таки профессия и как минимум расследование и уточнение данных! Вероника в зале получила травму – повреждение связок в области голеностопного сустава, но продолжает тренироваться в лайт-режиме. Лечим ногу и ждем разрешения от врачей, когда она сможет полноценно начинать кататься», – написал Евгений.

Все действительно оказалось не так страшно: Жилина продолжила ледовые тренировки. В тот же вечер Плющенко поделился видеофрагментом – на нем фигуристка исполнила колесо. В коньках. «Теперь мы катаемся не на ногах, а на руках!» – подписал коуч.

Жилина действительно не выступила в Польше и осталась с одним этапом, как бы потеряв шансы на выход в финал. Но потом ISU изменил правила, и ученице Плющенко несказанно повезло.

Как ISU помог Жилиной?

Международному союзу конькобежцев пришлось срочно менять правила по ходу юниорского сезона. Российские фигуристы не смогли выступить на первых этапах в Куршевеле (Франция) из-за коронавирусных ограничений, и сперва ISU перераспределил квоты. Перед стартом серии было объявлено, что в таких условиях отбор в финал будет проводиться не по очкам, а по баллам за выступление на двух этапах.

Но в начале октября все переиграли. «В одиночном катании в финал пройдут победители всех семи этапов. Если среди них будет 6 разных победителей, в финал попадут 6 разных фигуристов. Если разных победителей меньше шести человек, то в финал проходят спортсмены, занявшие второе место или ниже, ранжированные по сумме набранных баллов», – говорилось в релизе ISU.

Для Жилиной это означало автоматическое попадание в финал с результатом единственного этапа в Кошице. Получилось как минимум неоднозначно, ведь были фигуристки, которые набрали отличные баллы за два этапа. Кроме Вероники, в финал отобрались ее напарница по группе Софья Муравьева, Софья Акатьева и Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе, а оставшиеся места заняли американки Изабо Левито и Линдси Торгрен. С более низкими баллами они выиграли на французских этапах.

С финалом несправедливо пролетели талантливая Софья Самоделкина из ЦСКА и Анастасия Зинина – еще одна ученица Плющенко. Но Евгений явно делает ставку на Жилину, которая перебралась в его академию летом от Этери Тутберидзе – сразу после трансфера Александры Трусовой.

Софья Самоделкина Фото: Getty Images

Какая была реакция?

Как обычно, у любителей фигурного катания получилась совершенно разная риторика. В России пока недолюбливают тренера Плющенко – поэтому травму Жилиной в комментариях на спортивных ресурсах называли чуть ли не фейковой. Мол, Евгений знал, как именно ISU поменяет правила, и оставил ученицу с гарантированным финалом дома, в Москве.

«Жилина добавила в короткую программу колесо, но разве у нее не сломана нога? Я запуталась», – написала alionastwilight.

Другая сторона, наоборот, обвиняла Плющенко в том, что он заставляет травмированную фигуристку тренироваться. «Ходили слухи, что Жилина была травмирована около месяца, но Плющенко заставлял ее тренироваться. В результате она получила серьезную травму. Наверное, неизлечимую», – паниковал юзер твиттера под ником Tushik90.

«Плющенко продолжает заставлять Жилину тренироваться с переломом. И своего сына тоже», – добавил этот же пользователь. Действительно – на заднем плане можно увидеть Гном Гномыча, который тренировался со сломанной рукой.

Но лучше всего высказался Плющенко еще в том, самом первом обращении. «Есть, конечно, сплетники, а не профессионалы, но даже они должны понимать, что лгут про здоровье ребенка, которому недавно исполнилось 13 лет!» – отличный спич, чтобы прекратить спекуляции и ждать финала, который состоится в Осаке 9-12 декабря.

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