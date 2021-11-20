Пока основное внимание фигурнокатательной аудитории сосредоточено на этапе Гран-при во Франции, за лидерство сражаются ученицы Этери Тутберизде Анна Щербакова и Алена Косторная, а в танцах на льду Россию представляют Александра Степанова и Иван Букин. Они набрали 79,89 балла в ритмическом танце и уступили почти 10 очков французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (89,08), чуть менее двух – канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье (81,35). Но более интригующие события происходят на Кубке Варшавы – одном из турниров серии Челленджер, второму по статусу в фигурном катании после серии Гран-при.

Что произошло?

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Дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина внезапно ворвался в мировую элиту, выиграл ритмический танец и виртуально переиграл (хотя сравнение двух разных турниров с разными судейскими бригадами не совсем корректно) одних из многолетних признанных лидеров сборной Степанову и Букина, показав результат 81,30 – на минуточку, восьмой результат в таблице лучших танцоров сезона-2021/22. Вот само выступление, чтобы было более понятно, о чем идет речь.

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Почему это странно?

Произошедшее – крайне редкий для, пожалуй, самого консервативного вида из четырех, прорыв. Пресловутая очередь, которую раз за разом обсуждают в кулуарах, в танцах выражена особенно ярко. Иногда перспективным дуэтам приходится не один год кружиться вокруг пьедестала – и поспорить с этим сложно: здесь нет сорванных тройных прыжков, нет высоких поддержек, а падение зачастую становится целым событием, происходя фактически на ровном месте и в большинстве случаев не сильно снижая итоговую оценку.

Что же мы видим сейчас? Может, для Дэвис и Смолкина движение планомерно и поступательно, и все в порядке вещей? Что это за ребята?

18-летняя Диана Дэвис и 22-летний Глеб Смолкин – дети известных родителей. Мама Дианы, для тех, кто не в курсе, – сама Этери Тутберидзе, а отец Глеба – известный актер Борис Смолкин. Фигуристы встали в пару в 2018 году, но проводят лишь первый сезон среди взрослых. По юниорам они не выделялись, всегда держась в тени других дуэтов.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин Фото: Getty Images

На последнем юниорском ЧМ-2020 Дэвис и Смолкин показали пятый, худший результат среди российских дуэтов, а финал Гран-при того же сезона закончили и вовсе последними. И теперь такой прорыв. Это результат работы в США с Игорем Шпильбандом, с которым пара тренируется с лета 2019-го? Возможно, но обратимся к некоторым цифрам, которые впечатляют.

Немного цифр для наглядности

В Варшаве Дэвис и Смолкин улучшили личный рекорд в ритм-танце сразу на 6 баллов. В сентябре на US Classic их прокат оценили в 75,21 балла, но результаты того турнира ISU не учитывает в официальной статистике, поэтому прогресс выглядит еще более впечатляющим: на австрийском Ice Challenge, незадолго до Варшавы, они получили за ритм-танец 73,37 и заняли промежуточное четвертое место.

Стоит обратить внимание на техническую оценку – 47,30 балла. Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов за танец на Гран-при Японии получили всего на 0,27 балла больше, а лучший результат Александры Степановой и Ивана Букина в этом сезоне всего 44,84. Хотя повторим еще раз – сравнение работы разных судейских бригад весьма условно.

Пападакис Сизерон Фото: Getty Images

Похоже, это лучший старт во взрослых танцах за всю историю – даже французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в первом сезоне не имели такого успеха. Для наглядности: лучшие результаты в последнем юниорском и первом взрослом сезонах: у Пападакис и Сизерона – 61,58 балла на ЮЧМ-2013 и 60,05 балла на Кубке Ниццы осенью 2013-го, у российского дуэта – 66,53 балла на ЮЧМ-2020 против 81,03 балла в Варшаве.

Не менее впечатляет, что Дэвис и Смолкин теперь без вопросов обыгрывают пары, которым постоянно уступали по юниорам. Например, у Елизаветы Шанаевой и Дэвида Нарижного по юниорам не выиграли в сезоне-2019/20 ни одного топ-турнира (чемпионат России, финал Гран-при, чемпионат мира). А на недавнем канадском этапе Гран-при они привезли Лизе и Дэвиду 20 баллов. В Варшаве разрыв между ними составил 7,75 балла. И это лишь один пример.

Могут ли Диана и Глеб поехать на ОИ?

Прямо сейчас Дэвис и Смолкин видятся очевидными кандидатами на олимпийскую путевку. Особенно на фоне непростого времени для многих пар: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро только начали тренировки после менингита у партнерши, проблемы со спиной мучают Никиту Кацалапова, а прогресс других пар и близко не выглядит столь масштабным.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Getty Images

Все решится на чемпионате России, где будут только наши судьи, одна из которых – Елена Ушакова – работала в Варшаве и уже обозначила приоритеты: по ее оценкам, у Дэвис и Смолкина за ритм-танец вышло еще больше – 83,14 балла. (Для полной наглядности, мировой рекорд – 90,03).

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