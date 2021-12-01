Одна из европейских национальных федераций вынесла на обсуждение конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) 2022 года предложение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

С соответствующим предложением выступила Норвегия. Этот вопрос выносился на конгрессы 2020 и 2021 годов, но всякий раз обсуждения отменялось из-за пандемии. Теперь предложение точно рассмотрят на конгрессе 2022 года, который пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете.

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«Мы можем подтвердить, что снова подадим наше предложение по возрастному цензу. По нему выход во взрослые будет доступен с 17 лет для женщин и мужчин во всех дисциплинах ISU, включая фигурное катание, и с 16 лет – для танцевальных дуэтов и спортивных пар. По нашему предложению изменения в правилах вступят в силу с сезона-2023/2024.

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При этом если какой-либо фигурист уже участвовал в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, он будет допущен к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже если он пока еще не соответствует возрастным критериям», – рассказали в руководстве Норвежской ассоциации конькобежцев.

В настоящий момент к участию во взрослых соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 15-летнего возраста. Именно столько лет лидеру и рекордсмену сезона в женском одиночном разряде Камиле Валиевой.

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