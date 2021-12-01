Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин дали интервью для ютьюб-канала канала «Макарена». Участники шоу «Ледниковый период» рассказали о дружбе, работе на проекте, а также об отношении к хейтерам и шипперам.

Друзья или что-то большее?

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Даня Милохин: «Прикольно, нас шипперят, такое бывает, да, мы друзья, но… Есть красивые девочки, и они не могут не нравиться. Но ты никогда не думаешь о том, что «вот она нравится, значит вы обязательно будете встречаться или будете вместе на всю жизнь, нет. Нет, она, конечно же, нравится, и ты спокойно живешь с этим, все хорошо. Я обожаю тиктокерских шипперов, они всегда придумывают такую интересную ерунду. Мне это нравится».

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Евгения Медведева: «Но мы друзья, да 100% друзья».

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Instagram

Про поцелуй на «Ледниковом периоде»

Милохин: «Да, мы поцеловались почти в губы. Но там выглядело это, как будто мы сделали это случайно».

Медведева: «Но сыграл и ракурс, конечно».

Евгения Медведева и Даня Милохин Фото: Instagram

Завершение карьеры Медведевой

Медведева: «На решение о завершении карьеры уже, наверное, ничего не повлияет. Я просто хочу быть честной… Фанаты, я вас всех очень люблю, но иногда есть очень болезненное восприятие каких-то моих личных решений. Отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к решению спортсмена.

У меня очень большие проблемы со спиной. Оказалось, что они и на Олимпиаде были, и после нее я долго реабилитировалась. У меня спина просто в одно сторону не поворачивается. Прыжок, который я могу выполнять безболезненно, – это сальхов. Ну, и, возможно, еще тулуп – и то не всегда, потому что там скручивания всякие существуют. Флип-лутц у меня не прыгается в принципе. Очень люблю эти прыжки, но физически не могу.

Мне не нравится этот пафосный, трогательный момент «я прощаюсь с фигурным катанием». В том-то и дело, что я не прощаюсь. В моей жизни фигурного катания сейчас в 350 раз больше, чем было в спорте. Я со льда не вылезаю в принципе – это кайф, я обожаю это. Да, я могу прыгать, но не на соревнованиях, а в спектаклях. Я не буду скрывать, что близкие, знакомые, друзья переживали, что я не выступаю на соревнованиях. Они боялись, что я пропаду из фигурного катания. А вот нифига подобного, друзья!»

Евгения Медведева Фото: Getty Images

Хейт в интернете

Медведева: «Я вообще без понятия, за что меня хейтят, откуда все эти заплюсованные комментарии ненавистников. Олимпиада была четыре года назад – они все еще мусолят эту тему, четыре года! Прошло три с половиной года, когда я сама смогла отпустить всю эту историю. Только-только – в начале года. Даня может сказать, насколько я была зажатой, боялась где-то что-то сказать, потому что общественное мнение и все такое. Даня меня раскрепостил – 100%. Я спокойнее стала и перестала париться по мелочам. Но я все еще загоняюсь, потому что я психованная (смеется).

Отпустила, когда увидела, что фигурное катание совсем другое. Тот спорт, в котором я была – это абсолютно другое. И обстановка, и люди, и программы, и элементы. Я поняла, что тот спорт уже никогда не вернется. Я обожала тот спорт, то чувство, когда ты на Олимпиаде – как будто ты выиграла в жизнь».

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

Алина Загитова справляется с ролью ведущей?

Милохин: «Алине 19 лет, она пытается. Понятно, что что-то может не получаться. Где-то она волнуется, особенно брать интервью у нас – для нее это волнительнее, чем брать у других. Но она делает. При всем том, что на нее льется (в сети – Eurosport.ru). Мне кажется, что она молодец».

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