2 декабря появилась информация, что Финал Гран-при, запланированный в японской Осаке с 9 по 12 декабря, будет отменен из-за угрозы распространения нового омикрон-штамма коронавируса. Международная федерация в настоящий момент рассматривает вопрос, будет ли Финал проведен в другом месте в конце сезона, решение обещают принять в кратчайший срок. Но найдется ли оно – вопрос пока открыт.

Если нет, то снова минус медали и титул в копилку талантливого поколения российских фигуристок под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе. Очередной минус. А сколько их было за время пандемии? Больше всего пострадало знаменитое трио Александра Трусова – Анна Щербакова – Алена Косторная. Они не досчитались пары больших наград, а сейчас их уже поджимают Камила Валиева и другие девушки помладше. Поколению Валиевой тоже уже досталось: Камила могла быть двукратной чемпионкой мира среди юниоров, но осталась с одним титулом в этой возрастной группе.

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Чемпионат мира – 2020

Финал Гран-при Финал Гран-при в японской Осаке отменен 8 ЧАСОВ НАЗАД

Анна Щербакова Фото: Getty Images

Турнир, намеченный на 16-22 марта 2020 года в канадском Монреале, должен были стать первым ивентом такого высокого уровня для ТЩК, которые только-только вышли из юниорского возраста и вчистую выиграли сначала Гран-при-2019/20, а следом январский чемпионат Европы-2020.

«В связи со всеми трагическими событиями, связанными с COVID-19, и мерами, предпринятыми государственными органами, Совет ISU во время своей онлайн-встречи 16 апреля пришел к выводу, что перенос чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года невозможен», – говорилось в сообщении на официальном сайте международной федерации.

Серия Гран-при сезона-2020/21

Александра Трусова Фото: Getty Images

Осенью совет ISU принял решение не проводить Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 в Пекине (10-13 декабря 2020 года). Он был сперва отложен, а потом и вовсе отменен. Этапы Гран-при проходили в формате национальных соревнований в Лас-Вегасе (США, штат Невада), Чунцине (Китай), Москве и Осаке (Япония), а соревнования серии в Канаде и Франции не состоялись вовсе.

Чемпионат Европы – 2021

Алена Косторная Фото: Getty Images

Европейский чемпионат 2021 года был запланирован в Хорватии, прокаты должны были пройти в Загребе с 25 по 31 января 2021 года. Предыдущий, докоронавирусный чемпионат Европы выдался триумфальным для сборной России – полностью российский пьедестал у женщин во главе с чемпионкой Косторной. Серебро и бронза достались Щербаковой и Трусовой. В 2021-м имелись все шансы на повторение прошлогоднего достижения, но вмешалась пандемия.

«Чемпионат Европы отменен, и это понятно – сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и, если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира. А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы. Наша задача – провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет – ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования пока это возможно, пока у нас есть силы», – заявила тогда Татьяна Тарасова.

ФФККР, как и собиралась, попыталась хоть как-то скомпенсировать отсутствие международных соревнований и организовала командный «Кубок Первого канала» 5-7 февраля 2021 года в «Мегаспорте», где приняли участия все талантливые фигуристки, но это было, конечно, слабым утешением.

Юниорская серия Гран-при-2020/21

Камила Валиева Фото: Getty Images

Если взрослые фигуристы провели хотя бы скомканный Гран-при, то юниорская серия была отменена вовсе. «Если позднее в течение сезона развитие пандемии и ситуация изменятся, будет обеспечена безопасная организация юниорских международных соревнований, а некоторые члены ISU захотят провести турниры среди юниоров, ISU рассмотрит финансовую поддержку заинтересованным в проведении соревнований членам ISU. Предпочтение будет отдаваться членам ISU, которые ранее должны были провести этапы Гран-при среди юниоров в сезоне-2020/21», – было заявлено на сайте ФФКР, но оптимистические ожидания были напрасны.

Юниорский чемпионат мира-2021

Соревнования должны были пройти в китайском Харбине с 1 по 7 марта. И это минус медали для Камилы Валиевой, Дарьи Усачевой – чемпионки и вице-чемпионки мира-2020 соответственно – а также Майи Хромых.

Как итог – ФФККР, безусловно, спасла предыдущий сезон, организовав внутренние соревнования. Но сравнить с полноценой зимой эти слабые попытки выйти из положения, нельзя. А ведущие фигуристки Этери Тутберидзе выглядят обделенными по количеству титулов и наград, им можно лишь посочувствовать. Конкуренция за олимпийские путевки ожидается просто нереальная.

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