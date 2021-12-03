Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в TikTok видео танца в купальнике, которое вскоре загадочно исчезло.
Фигуристка станцевала на пляже в Дубае, куда она прилетела, чтобы выступить в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Но почти сразу видео танца оказалось недоступно и исчезло из TikTok-аккаунта Загитовой.
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Позже Алина прояснила ситуацию – оказалось, что видео было удалено за нарушение правил сообщества. И этот факт явно расстроил фигуристку. «Тик-ток, ты чего?» – написала Загитова в инстасторис и приложила скриншот из TikTok-аккаунта.
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Тиктокер Даня Милохин и фигуристка Евгения Медведева поделились мыслями о шоу «Ледниковый период» и, в частности, рассказали об отношении к Загитовой. Справляется ли Алина с ролью ведущей?
А еще в фигурном катании появился новый мем – «Майя может». Мы разобрались, откуда он взялся.
- Алина Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».
- В последний раз фигуристка принимала участие в соревнованиях в декабре 2019-го, а после взяла паузу.
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