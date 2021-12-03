Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч стал объектом шутки комика Ильи Соболева.
Соболев высмеял количество спонсоров на форме Плющенко-младшего. Он выложил коллаж из фото юного фигуриста и отфотошопленного изображения со своим лицом в спортивном костюме – по всему телу были размещены спонсорские логотипы.
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«У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет еще больше. Напиши в комментариях какого бренда не хватает на костюме?» – написал Соболев под публикацией.
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На шутку Соболева отреагировали как Гном Гномыч, так и его мама – продюсер Яна Рудковская. Александр Плющенко прокомментировал выпад комика довольно резко. «Дядя Илюша, уступите молодым и дерзким дорогу! Или вы за поднятие возрастного ценза в фигурном катании?», – написал Плющенко-младший в инстасторис.
Рудковская в свою очередь поблагодарила Соболева за то, что после публикации комика рекламный агент семьи Плющенко уже продал две новые нашивки для спонсоров на форме Гном Гномыча. «Ты в доле, малыш!», – написала Яна в сторис инстаграма.
В соцсетях фигуристов в последнее время весело: например, Загитова станцевала в купальнике, но TikTok удалил пост и возмутил олимпийскую чемпионку.
А еще в фигурном катании появился новый мем – «Майя может». Мы разобрались, откуда он взялся.
- Гном Гномыч тренируется в академии отца «Ангелы Плющенко».
- В мае 2021 года Плющенко-младший победил на турнире Москомспорта «Скоро лето» в первом юношеском разряде.
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