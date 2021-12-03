Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр по прозвищу Гном Гномыч стал объектом шутки комика Ильи Соболева.

Соболев высмеял количество спонсоров на форме Плющенко-младшего. Он выложил коллаж из фото юного фигуриста и отфотошопленного изображения со своим лицом в спортивном костюме – по всему телу были размещены спонсорские логотипы.

Ad

«У Гном Гномыча классный брендинг. Думаю, что если он и дальше будет так же классно кататься, то рекламных предложений будет еще больше. Напиши в комментариях какого бренда не хватает на костюме?» – написал Соболев под публикацией.

Фигурное катание ISU помог ученице Плющенко попасть в финал. Евгения опять хейтят 18/11/2021 В 06:06

На шутку Соболева отреагировали как Гном Гномыч, так и его мама – продюсер Яна Рудковская. Александр Плющенко прокомментировал выпад комика довольно резко. «Дядя Илюша, уступите молодым и дерзким дорогу! Или вы за поднятие возрастного ценза в фигурном катании?», – написал Плющенко-младший в инстасторис.

Рудковская в свою очередь поблагодарила Соболева за то, что после публикации комика рекламный агент семьи Плющенко уже продал две новые нашивки для спонсоров на форме Гном Гномыча. «Ты в доле, малыш!», – написала Яна в сторис инстаграма.

Гном Гномыч тренируется в академии отца «Ангелы Плющенко».

В мае 2021 года Плющенко-младший победил на турнире Москомспорта «Скоро лето» в первом юношеском разряде.

Фигурное катание Cудья намекнул, что Трусовой занижали оценки из-за Плющенко 19/10/2021 В 08:12