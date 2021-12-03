Анастасия Гулякова высказалась в поддержку предложения норвежской федерации фигурного катания о повышении возрастного ценза в соревнованиях. Норвежцы предложили повысить его с 15 до 17 лет.

«Я думаю, это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 год рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается», – приводит слова Гуляковой «Чемпионат».

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Стоит заметить, что в России в основном негативно относятся этой инициативе. Если бы эти ограничения действовали уже сейчас, Камила Валиева не смогла бы принять участие на Олимпиаде 2022 года.

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