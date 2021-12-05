Русская фигурка снова потрясает адскими сюжетами. В фокусе внимания – не женская одиночка, а парное катание, причем не олимпийская гонка между парами Тамары Москвиной и дуэтом Этери Тутберидзе. Речь о 18-летней парнице Диане Мухаметзяновой, которая за полгода сменила двух партнеров. И к которой применялись очень жесткие методы в группе Нины Мозер.

В мае Мухаметзянова перестала кататься с Ильей Мироновым – на чемпионате России 2021 года пара заняла последнее 11-е место. Обоим фигуристам нашли новых партнеров, и Диана стала кататься с Владиславом Антонышевым, оставшись в группе Мозер. В ноябре не стало и этой пары, причем распад произошел по инициативе тренера. Мухаметзанова уехала из Москвы в Пермь к Валентине Тюковой и Павлу Слюсаренко.

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Диана Мухаметзянова и Илья Миронов Фото: Getty Images

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Вот что рассказала спортсменка о расставании с Мироновым:

«Больше года назад я начала оформляться и, соответственно, прибавила в весе. Из-за этого были проблемы на элементах, прошлый сезон я отработала плохо. Но раз мы с Ильей были парой, то и проблема общая. Он старался меня подбодрить, и никто из нас до последнего не знал, что предстоит расставание. Я случайно услышала, что такое возможно. Обратилась к Илье, он ответил: «Ничего не знаю, все нормально, не паникуй!» А в январе этого года Нина Михайловна собрала нас с тренерами и объявила, что пары Мухаметзянова – Миронов больше нет.

Я так до конца и не знаю причины. Да, изначально мешал мой пубертат, но я же весь сезон старалась себя контролировать, худела. Тело развивалось – это же естественно. После того разговора было так больно, горько!»

А это – о распаде пары с Антонышевым:

«Совместные выступления не задались. Я до сих пор не понимаю почему. На тренировках все чисто, а на старты я выходила растерянная, не понимала, что здесь делаю. Каталась на автомате. Последний наш турнир – Кубок России в Сызрани – закончился печально. Вскоре тренеры объявили, что расставляют нас с Владом, ибо нет результата. Я пыталась аргументировать: «Мы же откатали всего три старта, не успели разогнаться». Но мне ответили, что все. Владу дали другую девочку, а мне сказали худеть и самой искать партнера. По сути, меня выкинули, и это стало шоком».

Получается, проблема в весе партнерши, и изначально тренерские требования похудеть кажутся здравыми. Уже целый олимпийский цикл ходят легенды о методах контроля веса в группе Этери Тутберидзе, все то же самое – в художественной гимнастике. Но парницы из мирового топа – совсем не 35-килограммовые крошечные девчонки, которыми хочет видеть своих фигуристок Нина Мозер. Анастасия Мишина, Александра Бойкова и Вэньцзин Суй не похожи на одиночниц-юниорок, Ванесса Джеймс – тем более.

Например, в 2017 году Мишина рассталась с первым партнером – Владиславом Мирзоевым. Его не устраивал вес Анастасии, и он объявил кастинг на поиск девушки полегче – хотя мог бы не заставлять партнершу худеть, а отправиться в тренажерный зал. «Владу нужна девочка поменьше меня, потому что тяжеловато ему, – рассказывала Мишина. – Он хотел бы видеть партнершу килограммов на 8-9 меньше, думаю, у меня вряд ли получится похудеть настолько. Мой вес составляет в районе 46 килограммов».

Теперь Мишина – чемпионка мира в паре с Александром Галлямовым, которого не смущают 46 килограммов веса здоровой 20-летней молодой женщины. Мирзоев так и не нашел новую партнершу и получил судейскую категорию. Мишина не захотела худеть в ущерб собственному организму – и правильно сделала. Известен случай Юлии Антиповой, которая выступала с Нодари Майсурадзе и заработала анорексию. В 16 лет девушка весила 24 килограмма, ее спасли в израильской клинике.

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Случай Мухаметзяновой мог бы остаться не до конца подсвеченным, но в интернете появился опус, который в конце сезона наверняка повлияет на вопрос о повышении возрастного ценза. И, кажется, это будет правильно. Пост появился в яндекс-дзене от лица Натальи Калугиной – сотрудницы пресс-службы школы Нины Мозер. Она так и представилась:

«Привет, меня зовут Наталья Калугина. И я работаю в MozerTeam в контексте медиа-проекта клуба. Мне очень не хочется втягивать тренеров в базар, который возник на почве расставания пары Диана Мухаметзянова и Илья Миронов. А потому хочу расставить точки над i при минимальном участии специалистов, у которых и так в сезон (да и вне сезона) работы невпроворот».

А дальше начинается ад. Вот слова хореографа и солиста балета имени Игоря Моисеева Рамиля Мехдиева, который работал с Мухаметзяновой.

«Диана подросла, и появились проблемы. Когда я с ней работал, очень тяжело было вытащить из нее образ, характер. Она как будто увертывалась от работы. Конечно, ее можно было ввести в тяжелый режим, но вряд ли бы это имело успех. Дело в том, что фигурное катание – такой вид спорта, где спортсмен должен сам хотеть результата, он не должен делать из-под палки. Тренер – это не кнут, тренер – это не цербер. Тренер – это человек, который помогает исправить ошибки. Два года Диана не могла похудеть. Я лично искал и диетологов, и врачей. Но ничего не помогало. Я и по-хорошему с ней разговаривал, и по-плохому – не хочет, и все. Не хватает мотивации или силы воли. Или возраст подошел такой, когда не хочется ничего делать. Все это время Диана работала в полноги и не хотела выполнять никаких требований».

Вываливать на общемировое обозрение детали здоровья и взросления 18-летней спортсменки – не самый выдающийся поступок со стороны хореографа. Но не так страшны его слова, которые, увы, в целом нормальны для российского понимания большого спорта, как рассуждения самой Калугиной – напомним, официального представителя Мозер тим.

«Может, фигуристка перешла на петрушку с одним черным сухариком, ложкой икры, двумя кусочками ананаса в день и небольшим количеством кураги для поддержания сердечной мышцы? – вопрошает Наталья. – И, может, она ежедневно бегала кроссы в двух свитерах и синтетическом костюме, а потом, после бани, тренировалась в полном объеме? Так подвели к Олимпийским играм одну чемпионку. Это – зверство, но та спортсменка вместе с тренером стремилась к медали и сознательно пошла на самоистязание.

Где-то за полгода до Олимпийских игр мы сидели в тренерской хорошей компанией и болтали. Темой был вес у потенциального лидера сборной. Ее личный тренер и по совместительству мама вздохнула: «Первая менструация. Нам к спортивной форме к Играм не вернуться». Одна из ее коллег улыбнулась: «Ты разве не знаешь, как это делается? Сгони ей вес ниже менструального (42 кг) – пубертации и не заметишь. Она у тебя звенеть будет». «Ты предлагаешь мне выбрать между медалью и будущими внуками?» – глаза мамы-тренера сощурились. Она секунду подумала. Вздохнула. И пошла варить дочке любимые пельмени. Та спортсменка давно уже работает тренером, счастливая мать и счастливая жена».

Разумеется, в большом спорте – тем более таком, как фигурное катание – спортсменки не едят пельмени и шоколадки. Но в любом случае об изнуряющих диетах принято молчать или обсуждать в кулуарах. А здесь официальный представитель медиагруппы спортшколы всерьез рассказывает о дневном рационе из сухарика, ложки икры, двух кусочков ананаса и небольшого количества кураги в день, а потом не скрывает искусственной задержки пубертата с помощью препаратов.

Нина Мозер и Максим Траньков Фото: Getty Images

При этом Нина Мозер, которую стремится защитить автор поста, не воспитала ни одной пары с нуля. Мозер – прежде всего менеджер, способный круто организовать работу с уже опытными спортсменами: у нее получилось с Татьяной Волосожар – Максимом Траньковым, Ксенией Столбовой – Федором Климовым, Натальей Забияко – Александром Энбертом. При малейших трудностях в паре Евгения Тарасова – Владимир Морозов Мозер заявила: «Мне неинтересны старые проекты». С юниорами пока тоже не складывается. Сейчас основная надежда Нины Михайловны – 14-летняя Елизавета Осокина, которая перешла в парное катание из одиночного. И ее в скором времени тоже ждет естественное развитие организма.

Когда текст Натальи Кулагиной найдут иностранные журналисты – Филип Херш, Джеки Вонг, Дэйв Лиз – они будут очень воодушевлены и поднимут большой скандал. На Западе такие разговоры о весе спортсменок неуместны (и это мягко сказано), и после них ISU наверняка поднимет возраст до 17 лет для одиночниц и до 16 – для парниц и танцорш, чтобы девушки не теряли здоровье из-за спорта. Чтобы им не пришлось выбирать между медалью и будущими детьми.

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