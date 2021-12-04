Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала идею повышения возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. Она считает, что это предложение объясняется желанием прикрыть и задушить Россию.

«Как только в России появляется что-то новое, чего нигде нет, это сразу пытаются в моменте прикрыть, задушить, отменить. Считаю, что 14 лет – это рановато. Но если девочка готова в 16 лет выступать на Олимпийских играх, то зачем отбирать у ребенка шанс? Да, это еще ребенок. Но, честно, 18 лет – еще тоже ребенок. Раньше таких цензов не было. Не считаю, что можно отбирать у ребенка олимпийскую медаль», – заявила Навка по информации «Р-Спорт».

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Если бы предлагаемый возрастной ценз действовал уже несколько лет, Трусова, Щербакова и Косторная только в этом сезоне вышли бы на взрослый уровень, а лидер Гран-при-2021/22 Камила Валиева должна была ждать своего дебюта еще два года.

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А вот другая русская фигуристка поддержала повышение возрастной ценз

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