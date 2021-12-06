Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, дала интервью «Спорт-Экспресс» в котором усомнилась в величии тренера Этери Тутберидзе, поделилась подробностями перехода Алены Косторной и Александры Трусовой в «Ангелы Плющенко» и ответила на критику Татьяны Тарасовой.

Про Тутберидзе

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«Этери Тутберидзе выгнала Софию Титову в 8 лет. Сказала, что она профнепригодна. Сейчас Титовой 12. Евгений с ней занимается уже четыре года. И Титова обыграла всех воспитанниц младшего возраста Тутберидзе. Запрыгала аксель три с половиной на соревнованиях и сделала каскад четверной тулуп – двойной тулуп. Это показатель того, что Евгений и его команда работают.

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Да, мы все понимаем, что Евгений – начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры – Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе – прекрасный тренер. У нее суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у нее спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре. Это мое мнение, и оно имеет право на существование, так как я имею отношение к фигурному катанию много лет и очень много чего знаю, но пока не считаю нужным говорить.

Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, Кубок Первого канала Фото: Getty Images

Что величайшего в конвейере из спортсменок, практически детей, у которых нет взрослой карьеры в спорте, объясните мне? Как мама мальчика-спортсмена, жена спортсмена и сейчас тренера, я бы хотела, чтобы мой ребенок в спорте прошел долгую карьеру, как и мой муж. И не хочу, чтобы он закончил со спортом в 15 лет. Мы видим Юлю Липницкую, которая у нас работает, Алину Загитову, Женю Медведеву. Девочки не пошли на вторые Игры, как это делала, например, Ира Слуцкая, или та же Юна Ким, или Мао Асада.

Если мы говорим про величие тренеров, то это, безусловно, Алексей Николаевич Мишин, который прошел с моим супругом четыре Олимпиады и принес стране четыре медали с одним спортсменом. Лиза Туктамышева в 25 лет будет пытаться отобраться на Олимпиаду и конкурировать с 15-летней Камилой Валиевой. И поэтому за нее будет болеть весь мир! Это преодоление. Она как никогда близка к своей мечте. И она, кстати, тоже финалистка Гран-при».

О Трусовой и Косторной в «Ангелах Плющенко»

«Я по-прежнему считаю, что приход Алены и Саши был нашей стратегической ошибкой. Так же, как и разделение между ними льда и тренеров. Косторную Евгений почти не тренировал – он работал с ней всего полтора месяца. И когда Саша поставила условие выбрать – либо она, либо Косторная, мой муж выбрал ее. Когда спортсмены ставят такие условия, тут соглашусь с Этери Георгиевной, – толку не будет.

Аленой занимался полностью Сергей Розанов. И у Алены, и у Саши не было спарринг-партнера. Евгений приходил, помогал, давал какие-то советы, но Алена очень мало тренировалась. У нее сильно болела спина, врачи запрещали нагрузки, почему об этом все молчат? У нее был ковид, осложнение – вирусная ангина. Она практически не тренировалась в полную силу. Говорить о полноценном сезоне сложно. Не потому, что Сережа Розанов – плохой тренер, а потому, что она весь сезон проболела.

В совокупности она тренировалась полноценно месяца два. Четыре – болела. Пришла она к нам без акселя, и вот уже прошло 10 месяцев, но пока мы чистый аксель на соревнованиях так и не увидели. Алене 18 лет, не 15, не все так просто, как хотелось бы всем. Буду искренне рада, если у нее все получится, она очень талантливая девочка, мне очень жаль, что Евгений не смог ее тренировать. Очень жаль».

О расставании с Трусовой

Александра Трусова Фото: Getty Images

«Если бы Саша Трусова не пришла к Евгению, она бы в любом случае ушла к другому тренеру. Более того, она бы и сейчас к Тутберидзе не вернулась. Просто те тренеры, к которым она хотела поехать за границу, ее брали только в коллаборации с Евгением.

Решение прекратить сотрудничество было обоюдное – как Саши, так и Евгения. Это не было только Сашино решение. Евгений также не мог работать с Сашей не по своей системе, давайте я это так сформулирую. Мы в прекрасных отношениях с Сашей, с ее родителями. У нас есть контракт на шоу, которое она должна откатать.

Она – суперталантливая и очень трудолюбивая девочка, которая живет только фигурным катанием. Я знаю единственного такого человека на этой планете среди фигуристов — это наш любимый Юдзуру Ханю. Все.

Я не считаю, что мой муж и его команда ничего не сделали для Саши. Она стала бронзовым чемпионом взрослого чемпионата России и призером чемпионата мира – это пока ее наивысшее достижение в спорте. Если бы Саша слушала Евгения во всем на чемпионате мира – она бы стала чемпионкой мира. Так считают Евгений и его команда, и я не могу с ними не согласиться».

О словах Тарасовой про Гном Гномыча

«Саше всего восемь лет. У него есть все каскады 2+2, дупель только начал прыгать и сломал руку, но думаю, в течение месяца восстановит. Мальчики вообще медленнее развиваются в спорте, чем девочки. Но в прошлом году он не проиграл ни одного старта, будучи самым маленьким из участников.

Так что смотря с кем сравнивать. Она не видит (потенциал), а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят. Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны.

Александр Плющенко (Гном Гномыч) Фото: Getty Images

Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то являются авторитетными, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, ее мнение по поводу моего ребенка не является основополагающим.

Саша только в самом начале своего пути, у него все впереди. Я знаю, что если мой сын будет много работать и у него не возникнет проблем с травмами, то он станет очень хорошим спортсменом. И я бы не хотела, чтобы мой сын закончил в 15-17 лет, как это часто происходит в одном известном штабе с девочками»

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