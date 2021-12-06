Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева снялась в клипе Дани Милохина и Николая Баскова.

Тиктокер и певец опубликовали видеоработу на песню «Дико влюблены» 6 декабря. В эпизодической роли в клипе можно заметить 22-летнюю фигуристку.

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Медведева и Милохин – партнеры по ледовому шоу Первого канала «Ледниковый период».

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