18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в результате ДТП. Инцидент произошел в Сан-Марино, куда девушка переехала из Милана, чтобы жить с отцом.
Спортсменка и ее молодой человек находились в Fiat 500, когда автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Golf. Пара скончалась на месте, а водитель Volkswagen получил травмы, не угрожающие жизни.
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В 2019 году Маттиуццо участвовала в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию в Швейцарии.
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Источник:Gazzetta dello Sport
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