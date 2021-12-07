С 6 по 10 июня 2022 года на Пхукете (Таиланд) состоится конгресс ISU, на котором определится облик фигурного катания на ближайшие годы. Предложений уже хватает – и они действительно могут изменить многое. Одно из самых обсуждаемых – инициатива Норвегии о поднятии возрастного ценза.

Что предлагает Норвегия

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Впервые скандинавы заговорили о поднятии ценза еще в 2019-м. То предложение планировали рассмотреть на конгрессе в 2020-м, но из-за пандемии его перенесли на год. Тогда норвежцы не сдались и снова отправили предложение ISU, но конгресс опять не состоялся. И вот теперь – третья попытка; запрос не обязательно примут, но уж наверняка рассмотрят.

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Елизавета Туктамышева Фото: Getty Images

Норвежцы предлагают повысить возрастной ценз до 17 лет в мужском и женском одиночном катании (сейчас там можно соревноваться с 15), а в парах и танцах до 16 лет. Даже если изменения примут, они вступят в силу не раньше сезона-2023/24. При этом фигурист, уже участвовавший в чемпионате Европы, чемпионате четырех континентов или чемпионате мира в 2023 году, будет автоматически допущен к взрослым соревнованиям сезона-2023/24, даже формально он не будет проходить по новым возрастным критериям.

В России поголовно не согласны?

Казалось бы, в России должны принять в штыки данную инициативу – большинство звездных девушек, преимущественно из штаба Этери Тутберидзе, будут вынуждены выступать дольше по юниорам. К примеру, устанавливающая в этом сезоне рекорд за рекордом 15-летняя Камила Валиева не имела бы возможности поехать на Олимпиаду в Пекин, если бы предлагаемый норвежцами возрастной ценз действовал уже сейчас. Как и Майя Хромых. Конечно, критических высказываний было много, однако нашлись специалисты и спортсмены, поддержавшие возможную реформу. Большинство – за долголетие в спорте.

Камила Валиева и Майя Хромых, Россия, Rostelecom Cup Фото: Getty Images

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко, нынче тренирующий юниорок: «Пускай это обсуждается. У нас есть для этого руководство. Не хочу вмешиваться в эту историю. Это коснется многих моих учениц? Значит, будут продолжать тренироваться и выступать дальше по юниорам. Жизнь спортивная же не заканчивается. Надо долго кататься. Я за долголетие в спорте, а не за то, чтобы была разовая вспышка – и убежали. Есть у нас руководство, пусть принимает решение – такая моя позиция».

Еще один тренер, олимпийский чемпион Алексей Урманов: «Лично я не очень сильно верю, что такие изменения действительно обретут жизнь. А если за них все-таки проголосуют, то вряд ли что-то существенно изменится. Хорошо, мы не увидим девочек на взрослом уровне в 15 лет. Но мы же увидим их в 17. В этом нет ничего страшного – тренеры и спортсмены быстро к этому адаптируются. Говорить о том, что у спортсменов не хватит мотивации ждать до 17 лет, просто смешно. Иначе как мы представляем себе спорт среди взрослых – как дисциплину, где выступают всего три года? С 15 лет до 18? Это же не очень нормально. Молодой пацан или девчонка, которые еще даже пороха не понюхали, у нас уже называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта?»

Анастасия Гулякова, действующая фигуристка: «Я думаю, это было бы правильно. Даже сейчас на этапах Кубка России по разряду мастеров спорта катаются девушки 2007 года рождения. Я выхожу в последней разминке, смотрю списки и вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. Чувствуешь себя где-то не там совсем, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается».

Анастасия Гулякова Фото: Getty Images

Тренер Инна Гончаренко: «У нас и сейчас есть девочки, которые подтверждают, что не только в 17 лет, но и в более старшем возрасте можно быть конкурентоспособными. И не просто соревноваться на высоком уровне, а побеждать и быть на пьедестале на самых главных стартах сезона. Это подтверждает Елизавета Туктамышева. Поэтому не стоит бояться поднятия возрастного ценза. Если это произойдет, значит, будем жить, работать и соревноваться в тех условиях, в которые нас поставят. У наших девочек точно все будет хорошо. Они, безусловно, останутся лидерами. Свое лидерство мы не отдадим. Если повысят возраст, значит, будет более долгая и высокая конкуренция в юниорском спорте».

Подытожила дискуссию заслуженный тренер России Татьяна Тарасова: «Какие бы изменения ни приняли, на нашем фигурном катании это никак негативно не отразится. Но чтобы этот ценз приняли, нужно много стран, которые поддержат повышение возрастного ценза, а сколько таких стран будет, пока неизвестно. Нужно ли повышать возрастное ограничение? Я бы повысила ценз везде до 16 лет».

А ВЫ ЗА ПОДНЯТИЕ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА? Да. Дети пусть выступают отдельно Нет. Это затормозит прогресс в фигурном катании

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