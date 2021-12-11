Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что не помнит, как называла своих болельщиков тупыми в одном из интервью.

– Вы недавно давали интервью вместе с Милохиным и сказали фанатам что-то вроде: «Вы тупые!» Кто-то даже на вас обиделся. Что вы имели в виду?

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– Во-первых, я не помню, чтобы такого говорила. Возможно, пересмотрю интервью – явно и очевидно, что я не могла заявить об этом прямым текстом, что мои болельщики – тупые. Это прям… Ну, нет. Во-вторых, не считаю нужным это пояснять. Стоять и оправдываться? Не думаю, что это нужно. Большинство людей поняли, что я имею в виду. И на этом стоит остановиться, – сказала Медведева.

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В интервью ютьюб-каналу «Макарена» Медведева сказала: «Самое ужасное – неудачный старт, и начинается... «Женечка, в следующий раз у тебя все получится». Да не будет следующего раза, вы что, тупые, что ли?»

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