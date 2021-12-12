Олимпийская чемпионка Алина Загитова пожаловалась на хейт в комментариях под постами и заявила, что может закрыть инстаграм.
«Реклама и поддержка социальных проектов, которые мне нравятся, – это часть моей работы. Многие говорят о любви и уважении ко мне, так вот я прошу уважать мой выбор и мои решения.
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Мне очень неприятно то, во что превратились комментарии под постами. Здесь – территория моя и моих людей. Я задумалась о том, чтобы закрыть инстаграм», – написала Загитова в инстасторис.
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Загитова станцевала в купальнике. Но TikTok все удалил
Пару месяцев назад Загитова уже обращалась к болельщикам фигурного катания из-за хейта и преследования в интернете. Фигуристка призналась, что устала от этого.
Алину огорчает не только инстаграм: недавно она станцевала в купальнике, но TikTok удалил пост и возмутил олимпийскую чемпионку.
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