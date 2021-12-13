Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

Как гласит заявление ФФККР, Косторная не выступит на турнире из-за травмы. Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. По его итогам будет сформирована сборная на чемпионат Европы-2022 и Олимпиаду в Пекине.

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