Российская фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин выступили с новогодним номером под песню группы ABBA «Happy New Year» в новом выпуске «Ледникового периода».

Во время проката Медведева и Милохин исполнили две верхних поддержки, а в конце выступления поцеловались. После проката Алина Загитова спросила артистов об ощущениях от номера и о том, что они планируют делать после проекта.

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Загитова: По-моему, у вас самый новогодний номер среди всех участников! Какие сейчас эмоции?

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Медведева: Мы старались сделать самый новогодний номер. Судя по всему, у нас это получилось. Эмоции? Как музыка началась, я расслабилась и каталась в свое удовольствие.

Загитова: Наш проект скоро закончится. Что будете делать, когда не будет тренировок?

Милохин: Спать нормально, есть нормально, жить.

Загитова: Ты начал есть нормально только сейчас. Женя тебя заставляла кушать!

Милохин: Ну вот, спасибо Жене, что научила меня есть, ха-ха! На самом деле, вчера-позавчера мы поставили номер. И всю постановку я ныл, говорил, что я устал, «пожалуйста, отвезите меня домой».

Медведева: Ты не единственный ныл.

Милохин: Мы ныли, да. Но в конце, когда мы поставили номер, как-то грустновато стало. Но, я думаю, грустить смысла нет.

Поцелуй Милохина и Медведевой можно увидеть здесь

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