Российская фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин выступили с новогодним номером под песню группы ABBA «Happy New Year» в новом выпуске «Ледникового периода».
Во время проката Медведева и Милохин исполнили две верхних поддержки, а в конце выступления поцеловались. После проката Алина Загитова спросила артистов об ощущениях от номера и о том, что они планируют делать после проекта.
Ad
Загитова: По-моему, у вас самый новогодний номер среди всех участников! Какие сейчас эмоции?
Фигурное катание
Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Медведева: Мы старались сделать самый новогодний номер. Судя по всему, у нас это получилось. Эмоции? Как музыка началась, я расслабилась и каталась в свое удовольствие.
Загитова: Наш проект скоро закончится. Что будете делать, когда не будет тренировок?
Милохин: Спать нормально, есть нормально, жить.
Загитова: Ты начал есть нормально только сейчас. Женя тебя заставляла кушать!
Милохин: Ну вот, спасибо Жене, что научила меня есть, ха-ха! На самом деле, вчера-позавчера мы поставили номер. И всю постановку я ныл, говорил, что я устал, «пожалуйста, отвезите меня домой».
Медведева: Ты не единственный ныл.
Милохин: Мы ныли, да. Но в конце, когда мы поставили номер, как-то грустновато стало. Но, я думаю, грустить смысла нет.
Поцелуй Милохина и Медведевой можно увидеть здесь.
Недавно Даня Милохин и Евгения Медведева рассказали о «Ледниковом периоде», шипперах и отношении к Алине Загитовой.
Фигуристка снялась в клипе блогера и Николая Баскова. Кого она сыграла?
Источник: Sport24.
Фигурное катание
Загитова пригрозила закрыть инстаграм из-за хейта
Фигурное катание
«Не помню такого». Медведева – о том, что называла фанов тупыми
Реклама
Ad
Реклама
Ad