Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о полученной травме, которая не позволит ей выступит на чемпионате России 23-26 декабря. Турнир станет отборочным на чемпионат Европы и Олимпийские игры.
«Хочу сказать огромное спасибо моим болельщикам, которые меня всегда поддерживают, верят в меня и радуют; всем тем, кто пишет мне сообщения и комментарии с добрыми пожеланиями. Спасибо, что верите в меня. Мне очень приятно получать от вас такую добрую энергетику. Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года.
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Я вижу и все негативные комментарии. Спасибо людям и за них. Таким образом вы делаете меня сильнее. Вы можете говорить все, что угодно, но я знаю, что все смогу! С любовью, ваша Алена Косторная», – написала 18-летняя фигуристка.
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Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы
Спорстсменка травмировала запястье и находится в гипсе. Также чемпионат России точно пропустит Дарья Усачева, с этапа Гран-при из-за повреждения снималась Александра Трусова.
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