Тиктокер Даня Милохин рассказал о поцелуе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой – таким эффектным ходом они закончили одно из выступлений на шоу «Ледниковый период».
Пара показала новогодний номер под песню группы ABBA «Happy New Year» в новом выпуске «Ледникового периода». Во время проката Медведева и Милохин исполнили две верхних поддержки, а в конце выступления поцеловались.
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«Мы не репетировали поцелуй. Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймем и решим прям там, на съемках», – рассказал Милохин.
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Источник: радио «Комсомольская правда».
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