Заслуженный тренер России 74-летняя Татьяна Тарасова испытывает проблемы со здоровьем довольно длительное время. Не секрет, что она несколько лет передвигается на инвалидной коляске из-за проблем с ногами и позвоночником.

14 декабря появились сообщения, что ее состояние ухудшилось и Татьяна Анатольевна пропустила съемки полуфинала и финала «Ледникового периода», бессменным членом жюри которого она является с создания проекта. При этом о ее точном состоянии близкие и коллеги предпочитают ничего не говорить, тем не менее, в интервью участников шоу и других фигуристов звучит неприкрытая тревога, один за другим публикуются посты в поддержку в соцсетях, а некоторые даже не могут сдержать слез.

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Ее любимый ученик олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился к Тарасовой в инстаграме. «Вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна», – подписал он фото.

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«Вчера на съемках финала Ледникового периода очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами и очень прошу каждого из Вас пожелать здоровья Великому тренеру и замечательному человеку», – написала инстаграме двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

«Татьяна Анатольевна, поправляйтесь пожалуйста, я вас очень люблю и скучаю», – слова в той же сети двукратного призера чемпионатов мира Максима Ковтуна.

Татьяна Тарасова Фото: Getty Images

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух расчувствовался, когда произносил финальную речь на съемках заключительного выпуска шоу. На его глазах блеснули слезы, когда речь зашла о Тарасовой, и он запнулся. «Ледниковый период» – это то, что позволяет... Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее», – сказал он.

15 декабря появились сообщения, что Тарасова госпитализирована. Teleprogramma.pro ссылается на источники на Первом канале.

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», – сказал президент ФФКР Горшков.

До Татьяны Тарасовой сумел дозвониться «СЭ». «Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» – отреагировала на вопрос о здоровье она.

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