Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнер по «Ледниковому периоду» тиктокер Даня Милохин ответили на вопросы друг о друге в рамках проекта GQ.

Милохин: Какие девушки мне нравятся?

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Медведева: Красивые.

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Милохин: Ну да, а еще?

Медведева: Которые младше тебя

Милохин: Не всегда, не всегда.

Медведева: Не знаю, какие девочки тебе нравятся. Разные.

Милохин: Красивые. Главное, чтобы девочки.

Медведева: Когда и где мы познакомились?

Милохин: Это был «Ледниковый период», я стоял с большими такими глазами, очень волновался. А как не волноваться? Нам с тобой катать полгода. Интересно было, какая ты, что там у тебя в голове, срастемся ли мы в паре. Мы не срослись поначалу, это было странно, я кататься не умел.

Медведева: Мы вставали в позицию, он просто за меня цеплялся, и мы падали. Следующий вопрос – что мне в тебе не нравится?

Милохин: То, что я опаздываю постоянно на все съемки?

Медведева: На тренировки, кстати, он не опаздывает, он раньше меня часто приезжает.

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