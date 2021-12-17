Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и ее партнер по «Ледниковому периоду» тиктокер Даня Милохин ответили на вопросы друг о друге в рамках проекта GQ.
Милохин: Какие девушки мне нравятся?
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Медведева: Красивые.
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Милохин: Ну да, а еще?
Медведева: Которые младше тебя
Милохин: Не всегда, не всегда.
Медведева: Не знаю, какие девочки тебе нравятся. Разные.
Милохин: Красивые. Главное, чтобы девочки.
Медведева: Когда и где мы познакомились?
Милохин: Это был «Ледниковый период», я стоял с большими такими глазами, очень волновался. А как не волноваться? Нам с тобой катать полгода. Интересно было, какая ты, что там у тебя в голове, срастемся ли мы в паре. Мы не срослись поначалу, это было странно, я кататься не умел.
Медведева: Мы вставали в позицию, он просто за меня цеплялся, и мы падали. Следующий вопрос – что мне в тебе не нравится?
Милохин: То, что я опаздываю постоянно на все съемки?
Медведева: На тренировки, кстати, он не опаздывает, он раньше меня часто приезжает.
На съемках одного из последних выпусков Медведева и Милохин поцеловались. Как это было?
Да и вообще они классные – именно Женя и Даня тащат «Ледниковый период» в плане популярности на фоне остальных участников.
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