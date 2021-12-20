С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по фигурному катанию. Рассказываем самое важное, что нужно знать о соревнованиях.

Кто пропустит турнир?

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У девушек из-за перелома кисти не выступит Алена Косторная, также Дарья Усачева повредила ногу на Гран-при Японии в ноябре. В мужских соревнованиях не примет участия Даниил Самсонов, который продолжает восстанавливаться от болезни Осгуда-Шляттера. В парном катании пропустят турнир Алина Пепелева и Роман Плешков – у Плешкова осложнение на колено после гриппа. Среди пар по медицинским показаниям не выступят Софья Шевченко и Игорь Еременко.

Финал Гран-при Финал Гран-при окончательно отменен. Ранее сообщалось о переносе 17/12/2021 В 10:28

Алена Косторная Фото: Getty Images

Кто примет участие?

В турнире одиночников выступят 18 мужчин и 18 девушек. Также в заявке 14 танцевальных дуэтов и 12 спортивных пар.

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Ксения Гущина, Анастасия Зинина, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Вероника Петеримова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Самодурова, Полина Свириденко, Ксения Синицына, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Валерия Шульская, Анна Щербакова, Вероника Яметова.

Камила Валиева Фото: Getty Images

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Анисимов, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Гейниш/Илья Миронов, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Екатерина Петушкова/Евгений Маликов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков.

Танцы на льду: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Ксения Ермакова/Владислав Пантелеев, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Дмитрий Блинов, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: Getty Images

Расписание

23 декабря

13:10 (мск) – мужчины, короткая программа

16:00 (мск) – танцы на льду, ритм-танец

18:15 (мск) – церемония открытия

19:00 (мск) – пары, короткая программа

24 декабря

12:40 (мск) – танцы на льду, произвольный танец

15:10 (мск) – мужчины, произвольная программа

18:15 (мск) – женщины, короткая программа

25 декабря

15:25 (мск) – пары, произвольная программа

17:55 (мск) – женщины, произвольная программа

26 декабря

13:55 (мск) – показательные выступления

Где смотреть

Трансляции всех прокатов будет вести Первый канал на официальном сайте, а отдельные дисциплины покажут по ТВ – это произвольный танец (трансляция 24 декабря начнется в 13:45), женская короткая программа (24 декабря в 19:40), женская произволка (25 декабря в 17:45) и показательные выступления (26 декабря в 15:45).

А фот финал Гран-при посмотреть не получится – его отменили окончательно ! Международной федерации не удалось найти новое место проведения.

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