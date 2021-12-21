Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева общается из тиктокеров не только с Даней Милохиным – своим партнером по «Ледниковому периоду».
Недавно она подарила коньки известной тиктокерше Ане Покров – та рассказала об этом в инстаграме, поделившись фотографией коньков. Покров – коллега Милохина по тикток-команде «Dream Team».
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Медведева и Милохин дошли до финала «Ледникового периода». Поначалу, по признанию тиктокера, они «не срослись», потому что он не умел кататься на коньках.
Но на съемках одного из последних выпусков Медведева и Милохин поцеловались. Как это было?
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