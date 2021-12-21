Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева общается из тиктокеров не только с Даней Милохиным – своим партнером по «Ледниковому периоду».

Недавно она подарила коньки известной тиктокерше Ане Покров – та рассказала об этом в инстаграме, поделившись фотографией коньков. Покров – коллега Милохина по тикток-команде «Dream Team».

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